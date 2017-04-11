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В Германии предотвращен теракт против российского посольства

Rus.Postimees.ee
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Немецкая полиция. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Марокканец, задержанный полицией в общежитии для беженцев в Лейпциге, планировал террористическое нападение на посольство России в Берлине. Об этом сообщила во вторник, 11 апреля, в прокуратура города Дрезден.

Как передает dpa, c 8 апреля 24-летний марокканец находится под стражей. Его подозревают в подготовке тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства. Прокуратура считает, что "потенциальной целью было посольство России в Берлине", сообщает DW.com.

Кроме того, задержанный может быть ответственен за угрозы устроить взрыв в профессиональном училище в Борсдорфе близ Лейпцига.

Ранее газета Der Tagesspiegel сообщила со ссылкой на источники в немецких органах безопасности, что задержанный планировал слиться с толпой во время одной из акций протеста перед диппредставительством России, расположенным в центре Берлина на улице Унтер ден Линден и устроить теракт.

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