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Серийный убийца Устименко продолжил судиться с Тартуской тюрьмой

Rus.Postimees.ee
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Серийный убийца Юрий Устименко | ФОТО: Toomas Huik

Приговоренный в Эстонии к пожизненному заключению серийный убийца Юрий Устименко продолжил судиться с Тартуской тюрьмой во вопросу передачи исправительным учреждением посольству России его личных данных.

В марте Тартуский административный суд постановил, что исправительное учреждение не имело права выдавать сотруднику посольства РФ информацию, содержащую деликатные сведения об Устименко, сообщает Rus.err.ee.

Однако требование Устименко о возмещении ему материального ущерба в размере 2000 евро было не удовлетворено.

"Юрий Устименко подал на это решение апелляционную жалобу. Накануне она поступила в Тартуский окружной суд", - сообщила во вторник, 11 апреля, корреспонденту портала Rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм.

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