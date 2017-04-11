Серийный убийца Устименко продолжил судиться с Тартуской тюрьмой

В марте Тартуский административный суд постановил, что исправительное учреждение не имело права выдавать сотруднику посольства РФ информацию, содержащую деликатные сведения об Устименко, сообщает Rus.err.ee.

Однако требование Устименко о возмещении ему материального ущерба в размере 2000 евро было не удовлетворено.

"Юрий Устименко подал на это решение апелляционную жалобу. Накануне она поступила в Тартуский окружной суд", - сообщила во вторник, 11 апреля, корреспонденту портала Rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм.