Зароют ли в четверг занесенный «топорик» Третьей мировой?

Эффективность налета оценивается сторонами с точностью до наоборот. От полной сохранности инфраструктуры по данным из Москвы, до превращения базы в развалины, что подтверждается словами пресс-секретаря Пентагона. И что дальше? Об этом позже, а пока вот на что обращаю внимание.

Брежнев — Трампу: верной дорогой идете, товарищ!

Америка напоминает мне эпоху «расцвета» Советского Союза во времена, как тогда было принято говорить, «нашего дорогого Леонида Ильича Брежнева». СССРборолся за победу коммунизма во всём мире, США борется за победу демократии там же. Чем закончилась одна идеология, известно. Со второй пока не ясно, но промежуточные итоги, достигнутые в Ливии, Югославии, Ираке, Афганистане, Украине, наконец, а теперь вот и в Сирии показывают, что демагогия, возведённая в государственную политику, до добра не доводит.

В противном случае хотелось бы найти хотя бы один пример, когда людям стало лучше оттого, что власть "демократизирована" со стороны.

Менее года назад тогда ещё кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что у Америки есть проблемы посерьёзнее законно избранного президента Сирии:

«Я бы обошелся без Сирии и не стал бы бороться так сильно ни за Асада, ни против него».

Более того, он критиковал теперь уже бывшего президента Обаму и бывшего госсекретаря Клинтон за то, что они двумя руками были за смену сирийского руководства. И ещё не растворились во Вселенной слова постпреда США при ООН Никки Хейли, которые довело до всего мира вполне себе авторитетное информагентство «Рейтер»: «Нашим приоритетом больше не является цель убрать Асада. Наш приоритет — реально понять, что делать, с кем мы должны работать, чтобы изменить жизнь народа Сирии. Концентрироваться на Асаде так, как предыдущая администрация, мы не можем». Что же произошло?

Приказ номер 1: виновных — не искать, они назначены!

Спустя 5 дней после судьбоносного заявления г-жи Хейли, населенный пункт Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб подвергся химическому заражению. Частный Сирийский центр мониторинга по правам человека моментально заявил, что это была атака ВВС Сирии. Промониторил при этом из Лондона, где и был создан. Трамп отдал свой приказ на бомбёжку авиабазы, с которой, якобы, и вытелели самолёты с бомбами, начинёнными отравляющими химическими веществами. Надо ли наказывать виновных? Безусловно.

В предудыщем предложении узловое слово - «виновных». То есть тех, чья вина определена не в ситуационной комнате Белого дома, а в результате расследования. И тут сразу же появляются плохие вопросы. Ну, например, какой смысл Асаду применять химическое оружие сразу же после того, как США объявили, что не считают его свержение своей целью? Или, зачем травить газом детей в тылу боевиков, а не самих боевиков на передовой? Или, как так получилось: сообщения о химической атаке появились в 6 утра, а документально подтверждается, что первый удар сирийской авиации по складам «Фронт ан-Нусра» был нанесён в 11 часов? И совпало это по времени, когда стало очевидным, что сирийская оппозиция в Женеве так и не добилась отстранения Асада от власти, а переговорный процесс в Астане хоть со скрипом, но движется.

Тем не менее, гибель почти что сотни людей, включая два десятка детей, от отравляющих веществ не становится менее жуткой. Эту трагедию ни на йоту нельзя оправдать тем, что на атакованном объекте террористов размещалось производство фугасов, начиняемых отравляющими веществами.

Да, разведка не доработала. Да, при планировании авиаудара не проработан вариант с возможным нахождением на складах боезапасов с химической начинкой. Но вот что сказал Трамп, обращаясь к американцам: «... я приказал провести целенаправленный военный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака. Не может быть никаких споров о том, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие».

Приказ номер 2: отставить споры — истина пришла из Лондона

А почему, собственно, не может быть споров? Доказано ли, что Асад отдал совершенно убийственный для его власти приказ бомбить мирное население бомбами с отравляющей начинкой? Если доказано, то арестовать мерзавца и придать международному трибуналу! Ах, ещё даже международное расследование не началось? Ах, достаточным оказалось собщение Сирийского центра мониторинга по правам человека из Лондона?

Настолько достаточным, что Трамп, который в соответствии с Конституцией США должен был получить одобрение Конгресса на военные действия за пределами Америки, не сделал этого? Или Совет Безопасности ООН благословил Америку на удар 59 крылатыми ракетами по сирийской авиабазе?

Отнюдь, та же г-жа Хейли попыталась поставить Совет Безопасности буквой зю: «США могут предпринять односторонние действия, если Совбез ООН не даст ответ на «злодеяния» в Сирии». Что же о том, что по-Трампу о Сирии не может быть никаких споров, то достаточно вспомнить, когда по правительственным войскам в городе Дэйр-эз-Зоре, осаждённым боевиками, авиация США нанесла авиаудар, убивший свыше ста сирийских военнослужащих.

Америка тогда заявила, что ошибочка вышла — и не спорили. Так что, и по складу тех же боевиков с отравляющими веществами тоже не спорить? Не спорит Европа, не спорит Турция, не спорит Израиль, по обыкновению отмалчивается Китай. Спорят только Иран и Россия. К чему ж может привести этот спор?

Россия сосредотачивается

Для начала Россия уже на следующий день после налёта американских крылатых ракет на сирийскую авиабазу провела сразу несколько учений. В Восточном военном округе отражали атаку крылатых ракет. В Западном военном округе ракетные комплексы «Искандер-М» поражали пункты управления условного противника. На Каспийской флотили около двух десятков кораблей боролись с ракетами «воздух-земля».

Понятно, что такие учения за день не готовятся, как, впрочем, и пуск крылатых ракет американцами из Средиземного моря вглубь сирийской территории. Министерство обороны России объявило, что приостанавливает сотрудничество с Пентагоном по предотвращению инцидентов в Сирии. Сие означает, что потери могут понести третьи страны, желающие установить «демократию» в стране Асада. ВВС Бельгии тут же объявили, что приотанавливают полёты над Сирией.

Последствия таких незапланированных контактов прогнозируются от легко разрешаемых недоразумений до прямого военного столкновения стран, обладающих ядерным оружием. Информагентство «Рейтер» опубликовало заявление Объединённого координационного центра в Багдаде, за которым стоят, в первую очередь, Россия и Иран. В нём говорится: «С этого момента мы будем отвечать силой любому агрессору и на любое нарушение «красной линии», от кого бы оно ни исходило. Америка знает, что мы способны достойно ответить». Под красной линией, видимо, подразумевается независимость Сирии и легитимность её президента. Пересечение её — объективно помощь ИГИЛ и другим террористическим группировкам.

«Успех» американского пути

Почему же российские комплексы С-300, С-400 и «Панцирь» не прервали «американский путь». Ответ простой. Во-первых, эшелонированная система ПВО по соглашению с правительством Сирии разрёрнута для защиты только российских объектов - аэродрома, баз, войск, инфраструктуры военно-космических сил.

Во-вторых, нет с Асадом договора о защите Сирии от третьих стран. США не согласовывали свои действия с Москвой, но заранее уведомили её о готовящейся акции с тем, чтобы под удар не попали российские военные. И если бы российская ПВО начала сбивать американские крылатые ракеты, оказалось бы, что именно Россия начала военный конфликт именно с США без какой-либо военной угрозы непосредственно для России. А это — здравствуй, Третья мировая война.

Кстати, недаром ведомство генерала армии Шойгу категорически отрицает, что имеет какое-либо отношение к пропаже 36 из 59 крылатых ракет общей стоимостью под $90 млн, отправленных эсминцами Porter и Ross на встречу с авиабазой Аш-Шайрат.

Но замечу: то ли именно эти 36 были нацелены на взлётную полосу и рулёжные дорожки, то ли Трамп специально дал команду не трогать инфраструктуру аэродрома и бетонные капониры, но сирийские самолёты, судя по данным объективного контроля, сохранили способность продолжать наносить удары по террористам ИГИЛ с целью их уничтожения. Что, кстати, и президент США называл своей главной задачей.

Нюансы и политические романсы

И здесь несколько тонкостей. 24 марта исполнился год, как началась совместная иракско-американская операция «Фатах» по освобождению Мосула, второго по величине города Ирака. Именно там, в Большой Мечети Мосула, лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание халифата, распространяющегося на Ирак и Сирию.

Блицкрига на второй по величине город Ирак не получилось, количество жертв среди мирного населения достигло такого размера, что о них не могут уже умалчивать даже проамериканские СМИ. Теперь вот у них счастливая возможность перенести акцент на историю с отравляющими веществами в Сирии. Вторая тонкость.

Как бы Трамп не пыжился, но несмотря на победу на президентских выборах, лидером нации он так и не стал.

Против победителя выступает подавляющее большинство американского истеблишмента, ведущие средства массовой информации, да и изрядная часть населения.

Он должен был показать себя крутым парнем. И показал, что Обама, так и не решившийся начать боевые действия против пока ещё частично независимой Сирии, в сравнении с Дональдом — слабак. Но при этой «крутизне» Трамп сегодня всё ж посылает в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Тиллерсон перед поездкой заявил, что уверен в возможности конструктивных переговоров.

И третья тонкость. Отдав приказ атаковать сирийскую авиабазу, Трамп отправился в загородное поместье Мар-а-Лаго, чтобы отужинать с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу его визита в США. Китайцы же с очень больши тщанием относятся к церемониям. Исключаю, что в голове лидера Китая стёрлись выступления Трампа, в которых он крушил Китай и рассказывал, как будет бороться с его всё возрастающим влиянием в мире. И вот теперь Си Цзиньпин вынужден был терпеть роль реквизита при демонстрации того, кто в этом мире директор мира. Внешней реакции на такие штуки китайцы себе не позволяют, но память у них хорошая. И понимание того, что если Америка может осилить поодиночке Россию или Китай, то когда эти две страны вместе отстаивают свои общие интересы, картина резко меняется.

Доживём до четверга и после после получения информации об итогах переговоров Лаврова и Тиллерсона попробуем представить, будет ли меняться картина. И если да, то насколько. Кстати, пульнув 6 апреля крылатыми ракетами по Сирии, Трамп так своеобразно отметил столетие со дня вступления Америки в Первую мировую войну. Было это 6 апреля 1917 года. Плохая аналогия. А если примета, то и вовсе гнусная...