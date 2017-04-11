Ильвес: трудно поверить, что Асад применил химическое оружие без ведома России

Одна из ключевых целей России – сохранить в лице Сирии точку опоры на Ближнем Востоке – как по военным, так и по финансовым резонам. Если режим Асада падет, Россию выгонят из региона – после всего, что она сделала для поддержки Асада.

Кроме того, в поддержке одного диктатора другим есть и определенная философская подоплека: ты не хочешь видеть, как другого диктатора свергает его собственный народ. Это подает плохой пример для твоего народа.

Отслеживала ли Россия запасы химического оружия Асада? Были ли химические атаки результатом недосмотра со стороны России или же тайным пособничеством в борьбе Асада с врагом в очень и очень непростой военной зоне?

Когда при посредничестве России Сирия в 2013 году подписала договор об уничтожении запаса химического оружия, Россия была гарантом этого соглашения. Именно Россия должна была следить за его соблюдением. Поэтому, пусть и косвенно, но часть ответственности так или иначе лежит на России.

Знали ли в России, что не все химическое оружие было уничтожено – или, возможно, что было разработано новое? Мы не можем сказать наверняка. Позиция России всегда была следующей: «Мы не можем ничего навязать Сирии, поскольку это суверенное государство». Но сложно поверить, что Асад предпринял бы что-то подобное, зная, что это может вызвать огромный международный скандал, не посоветовавшись с Россией.

Воздушную базу Шайрат, с которой поднялись самолеты, сбросившие химическое оружие на провинцию Идлиб, занимают также и русские вертолеты. Сложно представить, что базирующиеся там россияне ничего не знали об атаке. Это просто невероятно, чтобы никто не знал о том, что Асад собирается сделать. Даже США предупредили русских, находящихся на базе Шайрат, перед нанесением ракетного удара.

Что можно ожидать от России и Путина сейчас?

Бездействие самой России в ответ на химические атаки не вселяет надежд. Еще меньше надежд от предположений, что атака – фальсификация. Хэштег #syriahoax (фальсификация в Сирии), распространяющийся в «Твиттере» представителями американских альтернативных правых сил, зародился в России. Это может быть использовано с целью разжечь ура-патриотический пыл у себя в стране, в то время как ситуация на Украине уже не так занимает умы российской публики.

Говорят, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев – тот, кого в России публично критикуют, в отличие от президента Путина. Но в действительности они прикрывают друг друга. После серии журналистских расследований о личном богатстве Медведева, его дела в стране не очень хороши. Он – так сказать, пробный шар, с помощью которого можно выяснить реакцию общества. Это и позволяет Путину оставаться главной фигурой в коммуникации с единственным государством, которое для него действительно важно: с США.

В условиях военного конфликта вполне возможно, что химическая атака в Сирии останется единичным инцидентом. Не обязательно должна произойти большая война. Помните, как после того, как Турция сбила российский самолет, было обострение, однако теперь Россия и Турция – вновь лучшие друзья. Может подняться большой шум, но вскоре все будет забыто. Россия активно участвует в конфликтах по всему миру, и будет честным сказать, что она не была хорошим партнером в поддержании международной стабильности. Вполне возможно, что Сирия – не ее главная цель.

Все это происходит на фоне масштабных вмешательств в дела демократических государств. Франция гораздо более резко, чем США, выражала позицию, направленную против Асада. Канцлер Германии Ангела Меркель – одна из главных инициаторов введения антироссийских санкций. Многие считают, что Путин рад миграционному кризису в Сирии, поскольку это дестабилизирует позицию центристских либеральных демократов в Европе и укрепляет ультраправые и ультралевые силы. Если поток сирийских беженцев продолжит расти, это прежде всего ослабит позицию Меркель.

В перспективе, конечно, будет важна реакция США. Но у них нет личных интересов в этой войне. Если вспомнить о бывшей Югославии, то США вмешались лишь тогда, когда дело там дошло до геноцида. Поэтому пока рано говорить, что США вступили в новую войну на Ближнем Востоке.