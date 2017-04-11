Владимир Путин встретится с госсекретарем США

Визит Тиллерсона начнется во вторник, 11 апреля. Госсекретарь США прибудет в Москву из Италии, где в этот день завершится саммит министров иностранных дел «семерки», сообщает РБК.

О том, что встреча Путина и Тиллерсона планируется, собеседник РБК, близкий к МИДу, говорил в марте, когда стало известно о том, что госсекретарь США собирается посетить Москву.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 апреля говорил, что в рабочем графике президента встречи с Тиллерсоном нет. 11 апреля Песков повторил РБК, что в графике президента встречи с Тиллерсоном в среду нет.