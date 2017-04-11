В Эстонии до сих пор существуют колхозы?

Несмотря на то, что в 1997 году было объявлено о принудительном прекращении деятельности колхозов, в 2007 году на территории Эстонии по-прежнему работали семь хозяйств подобного типа, пишет Äripäev.

Четыре из них находились в Вильяндиском уезде, а три – в Харьюском. Газета отмечает, что не известно, прекратили они свою работу или существуют по сей день.

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