Фото: пять лучших частных имений Эстонии

Как сказал председатель объединения, собственник мызы Сака Тынис Каазик, задачей подобного конкурса, второй раз проведенного в торжественной обстановке, является распространение информации об эстонских мызах, об их роли в эстонской истории и культуре, а также о том, что сегодня мызы являются хорошими работодателями и развивают сельский туризм.

Лучший ресторан на мызе 2017 - мыза Пядасте

Усадьба Пядасте имеет 450-летнюю историю. Фото: Марина Пушкарь.

Мыза Пядасте славится своими высококлассными туристическими услугами уже 20 лет. Работа поваров ресторана "Александер" признана отечественными и международными критиками. Пять раз ресторан был назван лучшим рестораном Эстонии, а Nordic White Guide дважды включал его в список заведений международного класса. На мызе постоянно работают лучшие повара и сомелье. В последние годы кухню мызы возглавляет единственный повар, удостоенный восьми звезд Мишлена - Маттиас Дитер.

Лучшая отреставрированная в 2017 году мыза - замок Алатскиви

Замок Алатскиви / Sille Annuk / Postimees

Реставрация замка Алатскиви началась 20 лет назад. Протекающая крыша и интерьер советского времени подверглись значительному вмешательству профессионалов. Для воссоздания усадьбы были использованы исторические документы и высококачественные строительные и отделочные материалы. Сейчас интерьеры замка максимально приближены к первоначальным: мебель, картины и светильники исторически соответствуют оригиналам.

Лучшая гостиница на мызе 2017 - мыза Кыуэ

На мызе Кыуэ периодически проходят встречи на самом высоком уровне. Снимок сделан во время визита в Эстонию президентов Латвии, Литвы и Польши. Фото: Сандер Ильвест

Капитально отремонтированная и реставрированная и открывшая свои двери как отель в 2012 году мыза Кыуэ - одна из самых старых мыз в Эстонии. В ноябре 2016 года она получила премию World Boutique Hotel Award как бутик-отель с лучшим в мире дизайном интерьеров.

Приз за развитие мызного хозяйства в 2017 - мыза Рягавере

Главное здание мызы Рягавере. Фото: register.muinas.ee

Владельцы мызы Рягавере вернулись к истокам: когда-то на мызе было большое и процветающее хозяйство. Сейчас в угодьях мызы выращивается несколько тысяч овец. В мызном парке ежегодно проводится Фестиваль овец.

Лучшая культурная мыза 2017 - мыза Райккюла

Главное здание мызы Райккюла в процессе реставрации. Фото: register.muinas.ee

Теперешние собственники приобрели находящееся в аварийном состоянии здание в 2000 году. За удачную реставрацию собственник мызы в 2013 году был назван Департаментом охраны памятников лучшим мызником года. Все эти годы на мызе проводятся конференции, посвященные истории мыз и культурному наследию, театральные постановки, концерты, выставки художников. На мызе большая библиотека и коллекция антикварной мебели.