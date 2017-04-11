Путин предсказал новые химические атаки в Сирии с целью дискредитировать Россию

"У нас есть информация из различных источников, что подобные провокации (а я по-другому это назвать не могу) готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти", - подчеркнул президент РФ (цитата по RT ).

При этом Путин отметил, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательно расследовать. "Мы собираемся обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество расследовать тщательно эти проявления. И в зависимости от результатов расследования принять взвешенное решение", - резюмировал российский лидер.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Путин отметил, что происходящее в последние дни сильно напоминает события 2003 года, "когда представители США в Совбезе показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке".

"После этого началась военная кампания в Ираке, а закончилась разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГ* на международной сцене", - объяснил Путин.