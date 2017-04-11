Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Путин предсказал новые химические атаки в Сирии с целью дискредитировать Россию

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Дети, пострадавшие в результате химической атаки в Сирии. | ФОТО: Mohamed Al-Bakour/AFP/Scanpix

В Кремле располагают информацией о новых готовящихся химических атаках на территории Сирии, которые будут провокацией для того, чтобы после них западные страны могли перейти к активным действиям. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой рассказал Владимир Путин, сообщает Newsru.com.

"У нас есть информация из различных источников, что подобные провокации (а я по-другому это назвать не могу) готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти", - подчеркнул президент РФ (цитата по RT).

При этом Путин отметил, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательно расследовать. "Мы собираемся обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество расследовать тщательно эти проявления. И в зависимости от результатов расследования принять взвешенное решение", - резюмировал российский лидер.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Путин отметил, что происходящее в последние дни сильно напоминает события 2003 года, "когда представители США в Совбезе показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке".

"После этого началась военная кампания в Ираке, а закончилась разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГ* на международной сцене", - объяснил Путин.

Наверх