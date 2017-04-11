Вице-консул Франции погиб в результате крушения воздушного шара

"Пилот сказал, что мы должны приземлиться из-за встречного ветра, когда мы были в воздухе всего 30 минут, - сказал оставшийся невредимым в результате инцидента Ибрахим Финкан газете Habertürk. - Одна пассажирка протестовала, говоря, что заплатила за поездку 200 турецких лир. Она сказала, что организаторы обещали, что поездка продлится час. Они начали спорить. Пилот во время спора смотрел на женщину и не заметил линию электропередач".

9 апреля воздушный шар с туристами потерпел крушение в Турции. Погиб вице-консул Франции Винсент Комонтат. Не менее 20 человек пострадали. Крушение произошло неподалеку от города Невшехир в области Каппадокия. Воздушный шар с туристами столкнулся с высоковольтными проводами из-за сильного ветра. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.