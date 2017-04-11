Ханон Барабанер: давайте сравним экономические достижения при оккупации и при независимости!

Латвийский историк Гатиc Круминьш, «вдруг» обнаруживший бухгалтерские документы советских времен, которые, по его словам, «окончательно разбивают миф о том, что советская власть много инвестировала а Прибалтику», напомнил мне одного из героев Мольера, который вдруг узнал, что он говорит прозой.

Историк вдруг обнаружил, что, оказывается, во времена СССР существовала государственная экономика, «обижавшая» прибалтийские республики – «эти республики отдавали больше, чем получали», «большая часть денег уходила на армию и субсидирование других республик».

Серьезно обсуждать «открытия» этого историка в области экономики несерьезно. Хоть он и «проанализировал со своей командой отчеты за 45 лет с 1946 по 1991 годы, на каждый год приходилось приблизительно тысяча страниц документов». Сизифов труд, но как здесь не вспомнить Крылова с его басней о сапожнике, взявшемся печь пироги!

К чести эстонских специалистов – и историков, и экономистов, и политиков – работа латышского историка оценена адекватно. «Это политическая и пропагандистская манифестация против бывшего оккупанта... Соотношение “отдали – получили” очень трудно установить, поскольку цены формировали искусственно, а оценка стоимости не соответствовала мировым стандартам», – считает экономист и политик Тийт Маде, (кстати, один из «родителей» программы IME). Еще цитата: «Скорее здесь доминирует представление, что мы что-то можем попросить у России... Важнее движение ресурсов, сырья и готовой продукции, а не перемещение денег. Цены в то время не отражали стоимость товаров», – считает профессор политэкономии Тартуского университета Юри Сепп. По мнению Сийма Калласа (также одного из авторов программы IME), «адекватно анализировать тему можно будет лишь тогда, когда будут данные платежного баланса. Их в принципе не было в Советском Союзе».

Присоединяясь к высказанным этими специалистами мнениям, я бы остановился еще на одном аспекте, который, кстати, они довольно явственно обходят. О том, как Латвия, Литва и Эстония оказались в составе СССР, споры не утихают до сих пор. Добровольное вхождение, инкорпорация, аншлюс, оккупация... Споры не безосновательны. Здесь не место включаться в эти споры. Важнее другое – Литва, Латвия, Эстония оказались республиками, частями союзного государства.

Подчеркиваю: не союза государств, а союзного государства. И это государство проводило собственную внешнюю, оборонную, экономическую, демографическую, национальную политику. Эта политика – что очевидно и правильно – отнюдь не сводилась к балансировке бюджетов частей страны исходя из принципа «сколько дал и сколько получил». С этих позиций неплохо бы взглянуть на взаимоотношения центра и регионов в наших странах – в Литве, Латвии, Эстонии.

Да, центр (иногда говорят «Москва»), исходя из общегосударственных интересов страны, строил оптимальную экономику – оптимальную с позиций того времени и того понимания. Да, были огромные траты на оборону, огромные траты на освоение сырьевых регионов (Сибирь, Север, Юг), на науку, на культуру, которые невозможно было равномерно распределять по частям страны, регионам, республикам. Да, регионы, части страны, республики находились на разных уровнях развития, да, жили неодинаково. Но общегосударственная политика была в целом направлена на выравнивание уровня развития, уровня жизни, а также на использование в общих интересах природных и иных преимуществ тех или иных территорий, тех или иных республик.