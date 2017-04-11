Приговоренный к 12 годам за убийство нарвитянин досрочно выйдет на свободу
11 апреля 2017 г., 18:59
Во вторник, 11 апреля, Вируский уездный суд освободил от дальнейшего отбывания наказания 53-летнего Евгения Волина, который был приговорен к 12 годам лишения свободы.
Об этом корреспонденту портала Rus.err.ee сообщили в пресс-службе суда, отметив, что Волин будет выпущен из тюрьмы досрочно под электронный надзор, который продлится 10 месяцев.
Во время испытательного срока - до 4 ноября 2019 года - Волин должен будет участвовать в социальной программе. В течение месяца после выхода на свободу он должен будет устроиться на работу или встать на учет в Кассе по безработице.