Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Приговоренный к 12 годам за убийство нарвитянин досрочно выйдет на свободу

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Тюрьма. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Marianne Loorents / Õhtuleht

Во вторник, 11 апреля, Вируский уездный суд освободил от дальнейшего отбывания наказания 53-летнего Евгения Волина, который был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом корреспонденту портала Rus.err.ee сообщили в пресс-службе суда, отметив, что Волин будет выпущен из тюрьмы досрочно под электронный надзор, который продлится 10 месяцев.

Во время испытательного срока - до 4 ноября 2019 года - Волин должен будет участвовать в социальной программе. В течение месяца после выхода на свободу он должен будет устроиться на работу или встать на учет в Кассе по безработице.

Наверх