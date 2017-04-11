Родители в шоке: контролеры высадили ребенка из троллейбуса и он час бродил по опасному району

Мама мальчика - Елена Клюкина — рассказала журналистам, какой стресс пережила вся семья в минувшую пятницу. Ее 11-тилетний сын Илья должен был самостоятельно доехать из Кенгарагса в центр на 15-ом троллейбусе. На остановке в центре его ждала бабушка. Троллейбус приехал, а мальчик нет. Отец тут же сорвался с работы на машине его искать, сообщает Rus.TVNET.

«Папа его не нашел — ни на остановке, ни другой, на танцы он не приехал. Район неблагополучный, чтобы 11-летнего там отпускать», - рассказывает женщина.

Позже ребёнок рассказал, что забыл дома телефон и э-талон. На остановке «улица Славу» в троллейбус вошли контролёры. «На Славу зашли контролеры — он сказал, что нет проездного, а они: «тогда на следующей выйдешь», - объясняет мать.

Ребенок вышел из троллейбуса. И найти его на улице удалось спустя час. Позже, когда мама позвонила на информационный телефон Rīgas satiksme, ей пояснили, что детей до 15-ти лет высаживать из транспорта нельзя. Это оговорено правилами Кабинета министров.

В Rīgas satiksme говорят — случается, что дети, у которых нет билета, завидев контролёров, выходят из транспорта по собственной инициативе. Впрочем, так ли было на этот раз, обещают разобраться.

Контролёры оснащены камерами наблюдения. Записи изучат. Если окажется, что мальчик действительно вышел из троллейбуса под давлением контролёров, они будут наказаны.