Жуткая правда о мигрантах из Африки: в Ливии процветают рынки рабов

В документе в частности приводится история сенегальца, фигурирующего в отчете под инициалами SC. По словам мужчины, он заплатил перевозчикам 320 долларов за путешествие на небольшом грузовике через Сахару до ливийского города Сабха, откуда намеревался перебраться по Средиземному морю в Европу, сообщает портал Lenta.ru.

Однако на подъезде к пункту назначения водитель заявил, что не получал никаких денег за перевозку пассажиров и отвез всех на невольничий рынок в окрестностях Сабхи. «Людей покупали и продавали ливийцы, им помогали нигерийцы и ганцы», — заявил свидетель.

Свидетель рассказал, что остальные пленники содержатся в антисанитарных условиях, их кормят лишь раз в день, многие умирают от истощения и болезней.

По данным МОМ, на территории Ливии существуют несколько рынков рабов, в неволе у преступников содержатся несколько сотен человек.