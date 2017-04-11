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Разборки в Латвии: рядом с жилым домом взорвался автомобиль BMW X5 (видео)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Скриншот видео

В Латвии в Резекне, на улице Маскавас, рядом с жилым многоквартирным домом взорвался автомобиль BMW X5. К счастью, никто не пострадал.

Под капотом автомобиля, предположительно, сработало взрывное устройство. Пострадал капот и бампер машины, сообщает портал Rus.TVNET.

Очевидец произошедшего в социальной сети рассказал, что события в Резекне напоминали криминальный фильм. Владелец машины заметил, что от капота до диска колеса тянется провод, он дернул за него и прогремел взрыв. Над машиной появилось черное облако.

В Управлении полиции Латгальского региона сообщили, что взрыв был маломощным, но не стали разглашать, кому принадлежит автомобиль и какой мог быть мотив злоумышленника.

Жильцы дома на улице Маскавас были эвакуированы. На месте все время дежурили спасатели и работники скорой помощи. Из Риги приехали саперы и с помощью робота приступили к разминированию.

Сейчас основная версия следствия - это разборки, связанные с бизнес-интересами.

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