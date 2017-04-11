Из 60 прибывших в Эстонию взрослых беженцев работу нашли только пятеро

По имеющимся у Министерства социальных дел, беженцы нашли себе работу в различных местных самоуправлениях в Эстонии. Еще несколько беженцев находятся сейчас на трудовой практике, в их числе и несколько женщин, которые также нашли себе постоянную работу.

В рамках миграционной программы Европейского Союза по распределению беженцев по странам ЕС, в Эстонию на сегодняшний день прибыли в общей сложности 120 человек, из них 60 взрослых и 60 детей.

На сегодняшний день Эстонию официально покинула одна семья беженцев. Еще шесть семей беженцев на данный момент не находятся в Эстонии. В их числе также одна семья, в которой представлены три поколения: муж и жена с детьми дошкольного возраста, а также родители мужа пенсионного возраста.

Таким образом, в действительности в Эстонии сейчас находятся 44 взрослых беженца, прибывших в страну по квоте. В свою очередь, двое из них сейчас находятся под стражей, еще один — в больнице.