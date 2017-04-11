Сотрудник театра оказался заядлым клептоманом

Кроме того, 30-летний Ремек 7 декабря прошлого года, скрыв свое лицо, вошел в кинотеатр и украл из кассы 322 евро, ключи и общий ключ от кинотеатра.

Суд не нашел подтверждения тому, что Ремек при краже денег из кассы использовал насилие или угрозы, поэтому юридически речь идет об открытом хищении чужого имущества, а не о разбойном нападении.

Список украденных мужчиной товаров велик - он брал буквально все, что плохо лежит - начиная с колготок и заканчивая половиками. Ремека задержали 30 января этого года.

Он должен оплатить государству расходы на производство в размере 851 евро. Суд также удовлетворил гражданский иск Раквереского театра о компенсации ущерба в размере 447 евро.

Руководитель Раквереского театра Велво Вяли сказал, что случай очень прискорбный. Поскольку суд уже назначил наказание бывшему сотруднику театра, руководитель не счел правильным комментировать эту историю.