Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

США могут заставить туристов при въезде в страну предоставлять свои пароли

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Мобильный телефон. | ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Ситуация с американскими границами становится все более напряженной. Похоже, вскоре туристы при въезде на территорию США должны будут предоставлять свои персональные данные, вплоть до паролей к учетным записям в соцсетях.

В настоящее время администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение закона, обязывающего туристов предоставлять свою личную информацию, в том числе финансовые данные, а также отвечать на идеологические вопросы, сообщает портал SecurityLabRu.

«Прибывшие в США иностранные туристы являются субъектом инспекции со стороны сотрудников Таможни и пограничной охраны. Инспекции могут подлежать такие электронные устройства, как компьютеры, диски, накопители, пленки, мобильные телефоны и другие средства связи, камеры, аудио- и другие медиаплееры, а также любые электронные или цифровые устройства», - сообщили представители таможни США журналистам The Guardian.

Как пояснили эксперты «Фонда электронных рубежей», если турист откажется разблокировать свое цифровое устройство, предоставить пароль к устройству или предоставить данные социальных сетей, сотрудник таможни может запросто отказать ему во въезде в страну.

Наверх