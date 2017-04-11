США могут заставить туристов при въезде в страну предоставлять свои пароли

В настоящее время администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение закона, обязывающего туристов предоставлять свою личную информацию, в том числе финансовые данные, а также отвечать на идеологические вопросы, сообщает портал SecurityLabRu.

«Прибывшие в США иностранные туристы являются субъектом инспекции со стороны сотрудников Таможни и пограничной охраны. Инспекции могут подлежать такие электронные устройства, как компьютеры, диски, накопители, пленки, мобильные телефоны и другие средства связи, камеры, аудио- и другие медиаплееры, а также любые электронные или цифровые устройства», - сообщили представители таможни США журналистам The Guardian.

Как пояснили эксперты «Фонда электронных рубежей», если турист откажется разблокировать свое цифровое устройство, предоставить пароль к устройству или предоставить данные социальных сетей, сотрудник таможни может запросто отказать ему во въезде в страну.