Правительство прервало обсуждение бюджетной стратегии
11 апреля 2017 г., 21:06
Кабинет министров во вторник, 11 апреля, прервал выездное заседание по обсуждению бюджетной стратегии на ближайшие четыре года.
Оно длилось на протяжении двух дней на мызе Сагади, что в Ляэне-Вирумаа, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на ежедневную новостную программу ETV+ "Актуальная камера".
Помимо членов правительства на совещании присутствовали и председатели парламентских фракций трех коалиционных партий.
По словам министра финансов Свена Сестера, политики успели обсудить и экономические прогнозы, и многие статьи расходов будущей бюджетной политики.