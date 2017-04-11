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Правительство прервало обсуждение бюджетной стратегии

Rus.Postimees.ee
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А вы уже чахнете над златом? | ФОТО: Scanpix

Кабинет министров во вторник, 11 апреля, прервал выездное заседание по обсуждению бюджетной стратегии на ближайшие четыре года.

Оно длилось на протяжении двух дней на мызе Сагади, что в Ляэне-Вирумаа, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на ежедневную новостную программу ETV+ "Актуальная камера".

Помимо членов правительства на совещании присутствовали и председатели парламентских фракций трех коалиционных партий.

По словам министра финансов Свена Сестера, политики успели обсудить и экономические прогнозы, и многие статьи расходов будущей бюджетной политики.

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