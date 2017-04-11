Правительство прервало обсуждение бюджетной стратегии

Оно длилось на протяжении двух дней на мызе Сагади, что в Ляэне-Вирумаа, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на ежедневную новостную программу ETV+ "Актуальная камера".

Помимо членов правительства на совещании присутствовали и председатели парламентских фракций трех коалиционных партий.

По словам министра финансов Свена Сестера, политики успели обсудить и экономические прогнозы, и многие статьи расходов будущей бюджетной политики.