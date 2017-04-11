Матч Лиги чемпионов отменен: рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв

Взрыв малой мощности произошел перед автобусом с футболистами "Боруссии" в Дортмунде, пострадал один человек. Об этом сообщает газета Bild.
Инцидент произошел перед непосредственным отъездом игроков из отеля к стадиону "Сигнал Идуна Парк", где должен начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". От детонации вылетели передние окна автобуса, сообщает ТАСС.
Пресс-служба "Боруссии" объявила, что из-за инцидента встреча перенесена на 12 апреля.
По данным телеканала N-TV, перед автобусом сработали три взрывных устройства малой мощности. Немецкая полиция подтвердила факт взрыва.
"По состоянию на данный момент известно, что вылетели - полностью или частично - стекла автобуса и пострадал один человек. Что конкретно взорвалось, пока нельзя сказать", - сообщил представитель правоохранительных органов Дортмунда.
По данным Bild, пострадал защитник Марк Бартра, он доставлен в больницу.
Auf dem Weg ins Stadion! Explosion am @BVB-Bus.https://t.co/2ZWR2ZJT38 pic.twitter.com/95JnzAOdz9— BILD Sport (@BILD_Sport) April 11, 2017