Матч Лиги чемпионов отменен: рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв

Инцидент произошел перед непосредственным отъездом игроков из отеля к стадиону "Сигнал Идуна Парк", где должен начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". От детонации вылетели передние окна автобуса, сообщает ТАСС.

Пресс-служба "Боруссии" объявила, что из-за инцидента встреча перенесена на 12 апреля.

По данным телеканала N-TV, перед автобусом сработали три взрывных устройства малой мощности. Немецкая полиция подтвердила факт взрыва.

"По состоянию на данный момент известно, что вылетели - полностью или частично - стекла автобуса и пострадал один человек. Что конкретно взорвалось, пока нельзя сказать", - сообщил представитель правоохранительных органов Дортмунда.

По данным Bild, пострадал защитник Марк Бартра, он доставлен в больницу.