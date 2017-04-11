Новым директором налогово-таможенного департамента станет Вальдур Лайд

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба Министерства финансов, отметив, что в должности нового генерального директора, по предложению комиссии по назначению высших должностных лиц, утвердил министр финансов Свен Сестер.

«За последние годы налогово-таможенный департамент стал современной организацией публичного сектора, консультирующей предпринимателей. Вальдур Лайд на высоком уровне руководил телекоммуникационными предприятиями и может привлечь из частного сектора знания и умения высокого уровня. Применяя лучший опыт частного сектора, Лайд сумеет успешно развивать одно из важнейших учреждений публичного сектора», - отметил министр финансов Сестер.

По словам Вальдура Лайда, большое значение имеет продолжение успешно разивавшегося сотрудничества налогово-таможенного департамента и предприятий.

«В дополнение к контрольным функциям, задачей налогово-таможенного департамента является быть для предпринимателей консультирующим партнером, придающим им уверенность в том, что в налоговой и таможенной сфере у них все в порядке. Для этого департамент сможет предложить большую поддержку в форме консультаций, более гибких налоговых решений и обзоров ситуации с налогами в своем секторе. В то же время, сотрудничество поможет предпринимателям быстрее выявить недостатки в обеспечении равной конкуренции», - сказал Лайд.

«Привычка, которая за последние 15 лет выработалась у клиентов по использованию цифровых услуг, для департамента означает и то, что выстроенные за это время и хорошо работающие электронные системы, нуждаются в обновлении. Подготавливаемая к 2020 году обновленная электронная среда налогово-таможенного департамента должна носить обзорный характер и быть простой, чтобы обслуживать быстро и удобно людей как в Эстонии, так и за рубежом», - добавил Лайд.

Более 20 Вальдур Лайд руководил предприятиями телекоммуникационного, финансового и публичного секторов, из них более 10 лет на должности руководителя высшего звена в Эстонии и Финляндии.

Последние пять лет Лайд работал в Финляндии в группе Telia на предприятии Sonera, с 2014 года — руководителем Sonera.

Ранее Лайд работал в правлении Elioni Ettevõtted AS, из них восемь лет на должности председателя правления, а перед этим — в Банке Эстонии, в том числе, четыре года членом правления.

Лайд с отличием закончил экономический факультет Таллиннского технического университета, сейчас получает степень магистра в сфере коммерческого управления в Лозанне.