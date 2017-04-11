Начался судьбоносный визит главы Госдепартамента США в Россию

ений Москвы и Вашингтона из-за сирийского кризиса. Эйфория от победы Трампа и надежды на потепление отношений и, как следствие, возможную отмену санкций прошли, и теперь даже в Кремле констатируют, что уровень доверия между странами не то что на нуле, а хуже, чем во время холодной войны, сообщает Newsru.com.

Эксперты и аналитики многого ждут от визита Тиллерсона, интрига подогревается еще и тем, что с ним, возможно, встретится президент Владимир Путин.

О том, что Тиллерсон уже прилетел в Москву, сообщает "Интерфакс". Спецборт главы внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту Внуково-2, передает ТАСС.

По информации "Коммерсанта", который ссылается на источники, близкие к МИД, находясь с рабочим визитом в Москве, Тиллерсон постарается договориться о взаимодействии с Россией по корейской проблеме. Ранее предполагалось, что во вторник, 11 апреля, вечером Тиллерсон за ужином встретится с несколькими представителями российского экспертного сообщества, однако, по информации издания, встречу отменили.

Ожидается, что утром в среду, 12 апреля, в Доме приемов МИД РФ пройдут переговоры Тиллерсона и Сергея Лаврова. Во второй половине дня американского гостя может принять Владимир Путин, однако в Кремле официально эту информацию пока не подтверждают.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел сообщили, что стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки, в том числе борьбу с терроризмом, урегулирование международных конфликтов между Палестиной и Израилем, в Сирии, Йемене, Ливии, Афганистане, деэскалацию напряженности на Корейском полуострове, невыполнение Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений, вопросы двусторонних отношений.