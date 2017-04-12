Электрику оторвало руку при взрыве лобзика

На улице одна женщина обратила внимание на правую правую кисть Александра - из нее торчали лишь кости, пара пальцев болталась на полоске кожи, часть руки практически оторвало. Женщина вызвала скорую и сказала подоспевшим зевакам, что им лучше на это не смотреть. Те, кто видел фотографии руки, могут подтвердить: картина была точно не для слабонервных.

Крики Александра услышали также несколько соседей, всего в полицию позвонили три человека. Александра увезли на скорой, и на место происшествия прибыл его сын. Когда он вошел в квартиру, он увидел на полу электрический лобзик, сгоревшие провода и следы взрыва на потолке и на дверце шкафа. Было ясно, что в комнате произошел взрыв, но осталось непонятным, почему - не было никакой логической причины того, что электрический лобзик вдруг взорвался.

Сын Александра решил обратиться к специалисту по техническому надзору, который забрал лобзик для того, чтобы ознакомиться с ним. Специалист заметил внутри инструмента желтое затвердевшее вещество и поначалу подумал, что его использовали в качестве утяжелителя для стабилизации инструмента. Однако после того, как он рассказал об этом своему знакомому пиротехнику, тот высказал подозрение, что речь идет о взрывчатом веществе. О произошедшем сообщили в полицию.

Полиция дала лобзик на изучение эксперту Спасательного департамента. Опытный глаз сразу узнал вещество - тротил. Это опасное взрывчатое вещество, которое в советское время использовали в шахтах. Внутри лобзика эксперт обнаружил и зажигатель. Поскольку речь шла о взрывчатом веществе, дело автоматически перешло в компетенцию охранной полиции.

В то время, как сын пострадавшего ходил с лобзиком из одной инстанции в другую, в больнице Александра навещали друзья, среди них и Андрей, которому было почти 80 лет. Он дружил с Александром уже около десяти лет. Иногда мужчины заходили друг к другу на работу. Андрей работал на предприятии, занимающемся переработкой опасных отходов, а Александр - электриком.

Андрей и дал Александру лобзик - по его словам, ничего плохого не замышляя. По словам Андрея, сам он работал на предприятии уже давно, и лобзик туда когда-то кто-то принес. Когда точно, он не помнит. В суде Андрей сказал, что пытался включить лобзик у себя в гараже примерно за год до взрыва, но инструмент не работал.

После этого он отнес лобзик обратно на рабочее место. Инструмент стоял до тех пор, пока его не решил взять какой-то пришедший на предприятие мужчина. Кто это был, выяснить не удалось. Андрей утверждал, что мужчина унес лобзик с собой, а через неделю инструмент висел в пакете на дверном косяке.

Следователи пытались найти подтверждение этой версии, однако с камер видеонаблюдения были сохранены лишь записи последних трех месяцев. У Андрея не было подтверждений своей версии, а у прокуратуры - доказательств, которые бы могли ее опровергнуть. Точно было лишь то, что за три месяца до взрыва описанной Андреем ситуации не было.