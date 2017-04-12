Путин сравнил союзников США с китайскими болванчиками

Путин дал интервью телерадиокомпании "Мир". Он подчеркнул, что ракетный обстрел США был ударом по суверенной стране без санкции Совбеза ООН. "Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт… И несмотря на это явное нарушение международного права, - все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать", - цитирует Путина Newsru.com.

При этом президент напомнил, что США поступают так уже не впервые, и в прошлый раз последствия были крайне серьезными: "Так было и в 2003 году, когда был использован надуманный совершенно предлог для ввода войск в Афганистан. Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций… Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли".

По данным ООН, жертвами химической атаки в Идлибе стали 87 человек, более 500 пострадали. Правозащитники сразу заявляли, что атаку провели сирийские ВВС. Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. Однако позднее министерство обороны России сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация. По российским данным, в результате были уничтожены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами.

США в прошлую пятницу нанесли ракетный удар по аэродрому в провинции Хомс. Оттуда, по информации Пентагона, вылетел сирийский самолет с химическими боеприпасами.