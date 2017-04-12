Будьте осторожнее! Женщина сломала позвоночник во время занятий в спортзале

Англичанка Виктория Гриффитс, работавшая пожарником, была парализована ниже спины после перелома двух позвонков. Это произошло в тот момент, когда 31-летняя женщина попыталась взять вес в 130 кг, что более чем в два раза превышает вес ее тела. Виктория почувствовала острую боль в спине как от удара ножом, пишет Rus.TVnet.

Выяснилось, что под воздействием этой тяжести у любительницы фитнеса произошел перелом позвоночника, из-за чего он был серьезно поврежден.

Женщина потеряла чувствительность ниже уровня талии, и врачи сомневаются, что она когда-нибудь сможет снова ходить. В тот день она занималась на степ-платформе, навесив себе на шею невероятные 130 кг груза.

Виктория делала обычные упражнения, но под воздействием огромного веса тело женщины в какой-то момент выгнулось не назад, как это должно было быть, а вперед.

Кричащую от боли Викторию отправили в больницу, где ей провели экстренную хирургическую операцию продолжительностью в 4 часа. Женщине установили титановые стержни для стабилизации позвоночника, она провела 11 дней в реанимации.

«Я повесила себе на шею 130 кг и начала заниматься на степ-платформе, но неловко качнулась, и мое тело изогнулось не назад, а вперед, - рассказывает Виктория. - Фактически меня сломало напополам.

Я свалилась от боли на пол, и помню только, что ко мне подбежали другие люди, которые просили не двигаться. А я ощущала себя словно в жидком цементе - нижняя половина тела как будто онемела.

Но даже в тот момент я переживала, что не смогу прийти на тренировку пожарных бригад.

Мне и в голову не приходило, что у меня перелом позвоночника, и я не смогу больше ходить».