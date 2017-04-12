«Охота на дьявола»: герой-одиночка спасает человечество

По каналу НТВ-Мир прошел сериал «Охота на дьявола» с Сергеем Безруковым в главной роли. В 1903 году при невыясненных обстоятельствах скончался в своей лаборатории русский ученый-физик Михаил Филиппов. Профессор изучал возможность передачи энергии взрыва по телефонным или телеграфным проводам. Официально причина смерти – апоплексический удар...
Ученые, работавшие на военные ведомства великих держав, занялись поисками других способов наиболее быстрого и болезненного уничтожения всего живого, а о Филиппове забыли.
Лет 112-113 спустя три сценариста: Денис Карышев, Александр Турбин и Валерия Подорожнова – случайно узнали об этом и сообразили, что несостоявшееся изобретение профессора Филиппова может послужить прекрасной затравкой для остросюжетного сериала. А так как и сценаристы, и режиссер Давид Ткебучава – люди, очевидно, образованные, в 16-серийном телесериале угадываются их воспоминания о «Гиперболоиде инженера Гарина» Алексея Толстого, «Властелине мира» Александра Беляева, «Тайне двух океанов» Григория Адамова, фильме «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо, и даже о школьных уроках литературы, на которых училки что-то рассказывали им о разочарованных «лишних людях» Онегине и Печорине.
Само собой разумеется, что при таком идейном багаже сериал мог получиться только винтажным. Время действия – в основном 1937-38 годы, хотя в прологе каждой нечетной серии зрителя переносят в 1948 год, во французский городок Гравелин (правильнее: Гравлин), где недобитые нацистские боевики в главе с Отто Скорцени во главе зачем-то охотятся за маленькой, но не по годам умной девочкой Мари. Зачем – мы начинаем догадываться в 13-й, а наиболее продвинутые потребители сериалов – даже в 11-й серии.
«Как некий демон, отселе править миром я могу...»
Авторы сериала заставили любимого ассистента Филиппова Кирилла Ланцера (был ли такой? оставим это на их совести) после Октябрьского переворота поселиться в Финляндии. Там, в очень непритязательной снаружи халупе, он продолжает опыты своего учителя.
Ланцер – знакомый по литературе и кино типичный сумасшедший профессор, который вначале свихнулся на том, что совершит великое открытие, а затем вполне прагматично задумался над тем, кому бы продать его с наибольшей выгодой. Гостеприимно приютившая Ланцера Финляндия всячески охраняет его; шеф тайной полиции Эско Риекки (Дмитрий Поднозов) лично следит за тем, чтобы никакая чужая спецслужба не пронюхала о Ланцере, но тот давно понял, что маленькая и бедная северная страна не в силах дать ему столько, сколько он хочет.
Ученые, изобретающие чудо-оружие (немцы во Вторую мировую войну пустили в употребление термин Wunderwaffe), делятся на две основные категории. Одни надеются, что великие державы, располагая оружием, способным за считанные минуты стереть с лица Земли все человечество, включая население и даже руководителей названных держав, одумаются и примут решение навсегда исключить войны из способов решения конфликтов. Другие трудятся не для человечества, а для себя, надеясь, что «вундервафля» превратит ее владельца во властелина мира.
Последние, к счастью, встречаются исключительно в литературе и кино. Первые же удручающе наивны и не догадываются, что их дьявольское изобретение еще на шаг подтолкнет мир к краю пропасти.
Место, где проводятся опыты над созданием «телефонного убийцы», похоже на лабораторию средневекового алхимика. Сосуды, колбы, реторты, трубы, дым, поднимающийся над медным цилиндром, и единственный на свете камень – осколок метеорита – без которого вся эта штука не заработает. Судя по некоторым репликам, чудо-оружие может избирательно уничтожать либо органику (людей), либо металл. Либо все сразу (Вспомним ультразвуковую пушку, которой вооружена подводная лодка «Пионер» в «Тайне двух океанов»). Но главное, конечно, камень. За ним охотятся спецслужбы Германии, России, Японии и немножко Великобритании...
Макс Ливиус – романтический герой своего времени
Рядом с халупой, в которой творит черные дела Ланцер, расположена роскошная вилла кинорежиссера Макса Ливиуса (он же – бывший русский офицер Максим Ливитин, участвовал в полярной экспедиции Колчака, а во время Гражданской войны служил в колчаковской контрразведке). Макс живет на широкую ногу, местный бомонд считает за честь получать приглашения на устраиваемые им вечеринки, которым сам Гэтсби позавидовал бы черной завистью.
Макса играет Сергей Безруков – и эта роль настоящий бенефис артиста. Я знаю, что к Безрукову очень многие относятся, мягко говоря, скептически. За всеядность: совершенно необязательно было соглашаться играть Иешуа Га-Ноцри, Пушкина, Высоцкого, а особенно Есенина в чудовищном сериале по сценарию Безрукова-отца, где поэт только и делал, что пил, безобразничал, целовал женщин, мял цветы, елозил по траве и в конце концов был убит Гошей Куценко. Но актерская природа такова, что в девяти случаях из десяти он хватается за любую главную роль, которую предложат. В конце концов, у Безрукова есть очень достойные работы. Не роль Саши Белого, конечно, после которой российские подростки с полным правом могли бы, малость перефразировав строки Багрицкого, сказать о себе: «Шли мы раньше в космонавты, а теперь в бандиты», – но, скажем, работа в «Каникулах строгого режима»...
Образ Макса Ливиуса прекрасно накладывается на актерскую индивидуальность Сергея Безрукова. Он безупречно элегантен в костюмах 1930-х и за рулем спортивного кабриолета BMW. Ко всему на свете Макс относится со снисходительной легкой улыбкой: мол, что поделаешь, если остальные еще не достигли моего совершенства. Его легкомыслие, разумеется, прикрывает глубокую печаль человека, который лишился родины и хотя ему и на чужбине живется очень неплохо, боль утраты – постоянно с ним.
Как и все разочарованные герои, он не способен глубоко и сильно любить. К любовнице Софье (Наталья Швец) он относится по-джентльменски безукоризненно, но совершенно ясно, что связывает его с ней только благодарность за прошлое и понимание, что «мы в ответе за тех, кого приручили». Софья красива, аристократична, но ее присутствие в сериале нужно разве для его мелодраматической линии (недаром среди сценаристов есть женщина). И еще для того, чтобы еще раз напомнить: даже любящая женщина может тебя предать, так как в ее жизни есть нечто (или некто) более важное. Для Софьи это – тяжело больной брат.
Макса явно интересует, что за возня творится в соседней хибаре. Естественно, у зрителя возникнет вопрос, на кого работает герой.
Все они одним миром мазаны
Японцы довольно скоро остаются вне игры. Их и приплели-то, скорее, ради экзотики. Послание из центра передает японскому шпиону гейша в кимоно, раздеваясь в определенной последовательности – и из ее движений самурай вычитывает указания. Сам разведчик носит в трости острый клинок, которым убивает несколько третьестепенных персонажей. Все это – как острая приправа к блюду.
Главные игроки на этом поле – СССР (НКВД) и Германия (почему-то СС, хотя вообще-то такими делами занимался абвер).
Авторы сериала вводят в сюжет знаковые фигуры. В Германии это – рейхсфюрер СС Гиммлер и Отто Скорцени (в исполнении Евгений Карпова он похож на свои портреты, правда, не конца 1930-х, а 1944-45-го). В СССР – нарком госбезопасности Ежов (в сериале он далеко не так противен, каким мы привыкли его представлять) и начальник спецотдела НКВД Глеб Бокий (Евгений Стычкин). В немецких эпизодах ненадолго появляется Гитлер. В советских Сталин не появляется.
Думаю, авторам известно, что в 1937-38 годах Скорцени занимался подготовкой к аншлюсу у себя в Австрии и никак не мог появляться в кабинете Гиммлера с полотенцем на шее и в нижней рубахе. Да и Бокий был расстрелян в мае 1937 года – и уже поэтому не мог участвовать в событиях, происходивших не раньше августа того же года. Но важно придать сюжету налет достоверности. Зритель, как правило, знает только, что Скорцени, во время Второй мировой воны «самый опасный человек в Европе», провел несколько безумно смелых и наглых операций, самая знаменитая из которых – освобождение из-под стражи арестованного было Муссолини. И что Бокий был оккультистом и мистиком, пользовался услугами ясновидящих, искал Шамбалу, владел начатками гипноза и создал при своем спецотделе лабораторию психотропных средств, использовавшихся для того, чтобы подавить волю человека и заставить его разговориться, и ядов, способных мгновенно отправить на тот свет. Увидев этих лиц на экране, зритель готов поверить в происходящее.
Естественно, такого человека, как Бокий, должно заинтересовать изобретение профессора Филиппова. И особенно – камень. Который (уж конечно, эпопею Питера Джексона наши авторы хорошо запомнили) – то же Кольцо Власти, только в более реалистическом антураже.
Уже убедившись, что проиграл, Бокий произносит перед своим адъютантом монолог о власти, о том, что есть обычные люди – и есть немногочисленные избранные. Адъютант слушает, разинув рот, он Достоевского не читал, но мы-то с вами понимаем, откуда ноги растут... Высшим офицерам НКВД вредно читать на ночь «Преступление и наказание» и «Бесов»!
Жестоки обе стороны, но СС утонченнее и циничнее, а НКВД – прямолинейнее и грубее. В частности, супервумен Анна (ее играет Мария Луговая, перешедшая в «Охоту на дьявола» прямо из «Мурки», даже не сменив два выражения лица, с которыми провела роль одесской чекистки) «сдает экзамен на стойкость» – подвергается зверским избиениям. Если она выдержит эти пытки, то любые другие выдержит тоже. Если нет – подлежит списанию.
Ляпы и анахронизмы
Без них не обошлось, хотя моды тех лет и военная форма переданы очень точно. Финны вооружены почему-то английскими пистолет-пулеметами «Стэн», хотя к тому времени они уже изготовили множество собственных пистолет-пулеметов «Суоми». Не нашлось на студии? Взяли бы советский ППШ, он, если не слишком вглядываться, сошел бы за «Суоми»: у обоих деревянные приклады, магазины в форме барабана. Финский, правда, стрелял 9-мм пистолетными патронами, но это тонкости!
Машины в фильме аутентичные (за исключением американского грузовика «Студебеккер», который во время войны поставлялся по ленд-лизу в СССР, но никак не мог оказаться у финнов). Однако их мало, и черному «опель-капитану» приходится становиться то такси, то машиной финской контрразведки (в этом легко убедиться по «нештатной» погнутости двух декоративных полосок решетки радиатора).
Английский разведчик Фил Кимби (Артем Ткаченко; авторы имели в виду, конечно, Кима Филби), друг Макса с юных лет, говорит: «Я служу своей королеве». В Англии тогда царствовал Георг VI, и три сценариста с четвертым – Ткебучавой, возможно, были в курсе – но ведь надо помнить о зрителе сериалов! В массе своей он знает только одного английского короля, Генриха VIII, потому что тот был многоженцем, а из королев – Елизавету I, Викторию и Елизавету II, причем не поручусь, что он не считает нынешнюю Елизавету дочерью Виктории. Так что интересы зрителя учтены.
Трое против всех
Очаровашка Анна встречается с Максом: как и положено, сначала они пытаются обыграть друг друга, потом между ними возникает большое и чистое чувство – и тут встает вопрос: не перевербует ли предприимчивая девушка Макса. Не убедит ли его работать на покинутую родину, как это делали белоэмигранты?
У Розенбаума есть стихотворение с рефреном: «Я родину свою люблю, а государство – ненавижу!» Формулировка блестящая и обоюдоострая. Чего в человеке больше – любви к родине или ненависти к государству?
Я хотел бы ошибиться, но мне кажется, что повальное отступление летом 1941-го года было вызвано не только плохой готовностью Красной Армии и низким качеством командования, но и тем, что сотни тысяч призванных под ружье крестьян не могли простить сталинскому режиму коллективизацию, а надевшие офицерские кубари и шпалы интеллигенты слишком хорошо помнили о повальных репрессиях и расстрелах. Да и антинацистская пропаганда с момента пакта Молотова – Риббентропа не велась. Только потом народ понял, что Гитлер – из двух зол наихудшее и надо спасать родину (а если при этот спасется еще и власть, делать нечего; может, и в самом деле всякая власть – от Бога).
Бывший белый офицер, колчаковец Максим Ливитин никак не может служить большевикам. (Допустим, он это сделает, а после войны они с Анной вернутся на родину – и тут же будут отправлены в лагерь. А то и поставлены к стенке! Слишком много знают!) Но и у Анны есть свой счет к большевизму. А Фил, как и эти двое, понимает, что кому бы ни попала в руки «вундервафля» Филиппова и Ланцера, человечеству мало не покажется. И трое решают спасать мир, бросив вызов всем спецслужбам разом.
С этого места сериал, прежде пленявший чеховской неторопливостью развертывания действия и диалогами, за которыми иногда даже угадывался подтекст, обретает стремительный ритм. Правда, похождения героев начинают напоминать головоломные приключенческие романы типа «Пещеры Лейхтвейса», даже без замурованного подземного хода тут не обойтись.
Но смотрится всё увлекательно. А финал хоть и угадывается, но другого здесь просто быть не могло. Зрителю ведь хочется, чтобы герои выжили, победили и были счастливы.