«Охота на дьявола»: герой-одиночка спасает человечество

Ученые, работавшие на военные ведомства великих держав, занялись поисками других способов наиболее быстрого и болезненного уничтожения всего живого, а о Филиппове забыли.

Лет 112-113 спустя три сценариста: Денис Карышев, Александр Турбин и Валерия Подорожнова – случайно узнали об этом и сообразили, что несостоявшееся изобретение профессора Филиппова может послужить прекрасной затравкой для остросюжетного сериала. А так как и сценаристы, и режиссер Давид Ткебучава – люди, очевидно, образованные, в 16-серийном телесериале угадываются их воспоминания о «Гиперболоиде инженера Гарина» Алексея Толстого, «Властелине мира» Александра Беляева, «Тайне двух океанов» Григория Адамова, фильме «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо, и даже о школьных уроках литературы, на которых училки что-то рассказывали им о разочарованных «лишних людях» Онегине и Печорине.

Само собой разумеется, что при таком идейном багаже сериал мог получиться только винтажным. Время действия – в основном 1937-38 годы, хотя в прологе каждой нечетной серии зрителя переносят в 1948 год, во французский городок Гравелин (правильнее: Гравлин), где недобитые нацистские боевики в главе с Отто Скорцени во главе зачем-то охотятся за маленькой, но не по годам умной девочкой Мари. Зачем – мы начинаем догадываться в 13-й, а наиболее продвинутые потребители сериалов – даже в 11-й серии.

«Как некий демон, отселе править миром я могу...»

Авторы сериала заставили любимого ассистента Филиппова Кирилла Ланцера (был ли такой? оставим это на их совести) после Октябрьского переворота поселиться в Финляндии. Там, в очень непритязательной снаружи халупе, он продолжает опыты своего учителя.

Ланцер – знакомый по литературе и кино типичный сумасшедший профессор, который вначале свихнулся на том, что совершит великое открытие, а затем вполне прагматично задумался над тем, кому бы продать его с наибольшей выгодой. Гостеприимно приютившая Ланцера Финляндия всячески охраняет его; шеф тайной полиции Эско Риекки (Дмитрий Поднозов) лично следит за тем, чтобы никакая чужая спецслужба не пронюхала о Ланцере, но тот давно понял, что маленькая и бедная северная страна не в силах дать ему столько, сколько он хочет.

Ученые, изобретающие чудо-оружие (немцы во Вторую мировую войну пустили в употребление термин Wunderwaffe), делятся на две основные категории. Одни надеются, что великие державы, располагая оружием, способным за считанные минуты стереть с лица Земли все человечество, включая население и даже руководителей названных держав, одумаются и примут решение навсегда исключить войны из способов решения конфликтов. Другие трудятся не для человечества, а для себя, надеясь, что «вундервафля» превратит ее владельца во властелина мира.

Последние, к счастью, встречаются исключительно в литературе и кино. Первые же удручающе наивны и не догадываются, что их дьявольское изобретение еще на шаг подтолкнет мир к краю пропасти.

Место, где проводятся опыты над созданием «телефонного убийцы», похоже на лабораторию средневекового алхимика. Сосуды, колбы, реторты, трубы, дым, поднимающийся над медным цилиндром, и единственный на свете камень – осколок метеорита – без которого вся эта штука не заработает. Судя по некоторым репликам, чудо-оружие может избирательно уничтожать либо органику (людей), либо металл. Либо все сразу (Вспомним ультразвуковую пушку, которой вооружена подводная лодка «Пионер» в «Тайне двух океанов»). Но главное, конечно, камень. За ним охотятся спецслужбы Германии, России, Японии и немножко Великобритании...