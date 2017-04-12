Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лондон за 72 евро!
12 апреля 2017 г., 09:27
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 72 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная с 84 евро
Туда-обратно из Таллинна в Южную Италию начиная со 120 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Камбоджу начиная с 511 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Амстердам начиная со 120 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Майами начиная с 397 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Филиппины начиная с 390 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Вашингтон начиная с 343 евро