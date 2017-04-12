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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лондон за 72 евро!

Rus.Postimees.ee
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Лондон. | ФОТО: ROB STOTHARD/AFP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 72 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная с 84 евро

Туда-обратно из Таллинна в Южную Италию начиная со 120 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Камбоджу начиная с 511 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Амстердам начиная со 120 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Майами начиная с 397 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Филиппины начиная с 390 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Вашингтон начиная с 343 евро

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