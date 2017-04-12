Наниматель перекрасил стены в квартире. Что делать?

Во-первых, давайте договоримся о терминологии. Напоминаем, что когда мы говорим о передаче жилой площади на время в пользование частному лицу, то этот увлекательный процесс называется наймом. Квартиранта, соответственно, называют нанимателем, а собственника жилья – наймодателем. Если вы хотите узнать об этом побольше, то информация находится ЗДЕСЬ.

Теперь перейдем собственно к ответу. Ситуацию комментирует бюро недвижимости LandLord. «Вопрос о сохранности первоначального состояния помещения должен быть отражен в договоре найма. В большинстве случаев стандартным договором допускается лишь разумный износ. Если в договоре не сказано, что наниматель имеет право делать ремонт без согласования с наймодателем, то наймодатель может потребовать восстановить первоначальное состояние, если он считает, что оно ухудшилось, а не улучшилось. В качестве крайней меры он может удержать, документально обосновав свои действия, стоимость такого восстановления из залоговой суммы», - считает директор бюро Владимир Ветринцев.

«Правильно, - поддержала его аттестованный маклер Ирина Кривенкова. - Наниматель не имел права сам без согласия наймодателя красить стену. Такие вещи нужно согласовывать и, что очень желательно и полезно, в письменном виде. Наймодатель может перекрасить стену сам и вычесть вполне обоснованно стоимость краски и работы из гарантийных денег.

Есть действия необходимые. Например, потек кран. Наниматель должен сообщить об этом наймодателю, но не ждать, когда вода протечет на нижний этаж, а быстро перекрыть воду, вызвать сантехника. В этом случае работу оплачивает наймодатель, но действует - и действует быстро - наниматель: в целях сохранности своего жилья и собственности наймодателя.

А вот если наниматель решит улучшить снятую им квартиру - перекрасит стены, наклеит новые обои, поставит новые ручки на двери - то тут схема совсем другая. Такие работы нельзя делать без договоренности с наймодателем, для чего существует две возможности. Первая: наймодатель согласен и, более того, компенсирует определенную сумму. Вторая: наниматель согласен, но при выезде наниматель должен восстановить прежний вид квартиры.

Вполне вероятно, что бывают и какие-то другие варианты. Все зависит только от договоренности между нанимателем и наймодателем. И ключевое слово здесь - договоренность».

Как обычно, законодательную базу подводит руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари: «Обязательственно-правовой закон предусматривает, что после прекращения договора наниматель обязан возвратить нанятую вещь вместе с принадлежностями в состоянии, соответствующем ее надлежащему использованию согласно договору. Если при передаче квартиры нанимателю был составлен акт, то предполагается, что она передана в указанном в передаточном акте состоянии (ч. 1 ст. 334). В то же время наниматель несет ответственность за гибель, утрату и повреждение квартиры в течение ее нахождения в его владении, но не отвечает за обычный износ, ухудшение качества и изменения, сопровождающиеся использованием квартиры согласно договору.

Наниматель может производить улучшения и изменения в квартире только с согласия наймодателя, данного в письменной форме (ч. 1 ст. 285). При возврате сданной в наем квартиры наймодатель обязан проверить ее состояние и немедленно уведомить нанимателя об имеющих место недостатках, за которые тот несет ответственность (ст. 336). Отсюда видно, что все изменения в квартире можно было делать с согласия наймодателя, если иное не указано в договоре найма. Если наймодатель не согласится со сделанными изменениями, он имеет право требовать восстановления квартиры в прежнем состоянии».