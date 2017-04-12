Выдержки из ежегодника КаПо: Россия подослала на мероприятия в Синимяэ своего нациста

Проживающий в Санкт-Петербурге скинхед Алексей Максимов пересек российско-эстонскую границу в закрывающей руки и ноги одежде, но, приблизившись к месту памятных мероприятий в Синимяэ, сменил ее на ту, что обнажала его неонацистские татуировки, в том числе свастику, пишет сегодня КаПо в своем ежегоднике.

Понятное дело, что находящиеся под контролем Кремля СМИ были готовы все это заснять и представить в качестве примера того, что происходит в Эстонии. Подобные приемы отражают отчаяние, отмечает КаПо.

По данным Полиции безопасности, в Эстонии правый и левый радикализм преимущественно сходят на нет, не неся большой угрозы для безопасности страны. В 2016 году общественность и СМИ обращали внимание на банды скинхедов, но до угрозы конституционному строю эти инциденты не довели.

Как пишет КаПо, нагнетание общества порой приводит к образованию мыльных пузырей, при лопании которых то или иное явление может представлять собой экстремизм. Так, например, 2016 год показал, что страх перед беженцами может быть чрезвычайно высоким, но угрозы для безопасности страны из-за этого не было. У противников беженцев в действительности нет врага, против которого они могли бы направить свою агрессию. Разговор об исламизации Европы не перекликается с действительностью Эстонии. В 2016 году тема мигрантов ушла в тень из-за других, белее серьезных событий. Преступления иммигрантов, за которые можно было бы зацепиться, нечасто происходят в Эстонии. Это поняли и противники беженцев, из-за чего их реальная деятельность заглохла.

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