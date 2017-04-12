Знаменитые пианино, которые можно встретить в каждой школе, оказались опасными

Последняя "Рига" в Пярнуской музыкальной школе развалилась при транспортировке. "Мы решили увезти старое пианино на свалку, а когда подняли его с коллегой, оно затрещало по швам", - рассказал работник Пярнуской музыкальной школы Таави Нахтигалл, на глазах которого недавно разрушились еще три пианино "Рига".

Работники все же смогли удержать инструмент, но только добрались до лифта, как пианино развалилось на куски. "К счастью, в последний момент я успел отдернуть ногу, - радуется Нахтигалл. - Повезло, что ни один из кусков не упал с лестницы и что рядом не было никого, на кого бы они могли упасть".

Фортепианный техник Фред Просо, ставший свидетелем разрушения четырех "Риг", считает, что такие пианино в школах, детских садах и других учреждениях - источник опасности. "Нужно, чтобы люди знали об опасности", - добавил он.

Фортепианные мастера уверены, что разрушение инструментов вызывает бракованный клей. Нахтигалл, изучавший пианино после его разрушения, обнаружил, что части инструмента не скреплены ничем, кроме клея. "Если он ослабеет, пианино распадется", - предупредил он.

Просо уточнил, что, по его оценке, в 1980-х годах для склеивания инструмента использовался синтетический клей, который разрушается из-за сухого воздуха в отопительный сезон.

"Пианино весит почти 250 кг, если бы оно упало на нас, то мы, двое мужчин, не смогли бы его удержать. Одно дело перетаскивать инструмент, другое - если бы оно упало на нас, тогда удержать его было бы невозможно", добавил он