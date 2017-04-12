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Фото: что это - современная квартира или баня советского времени?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: freshome.com

Абсолютно деревянные интерьеры вызывают у людей смешанные чувства: для кого-то это - суперсовременный да еще и экологически правильный дизайн, для кого-то - возврат к советскому прошлому. Кто прав?

Фото: freshome.com

Как пишет портал Kodu, в Лондоне архитекторами Amin Taha Architects построен необычный дом, квартира в котором отделана не просто деревом, а деревом, ничем не покрытым и ничем не обработанным: ни лака, ни краски, ни морилки.

Фото: freshome.com

Архитекторы уверены, что в таком доме намного теплее и уютнее. К тому же нетипичная архитектура делает его привлекательным и внешне. Жители больших городов ценят натуральные материалы и экологию, так как их общение с природой весьма ограниченно.

Фото: freshome.com

На первый взгляд, такой интерьер кажется незаконченным, и жизнь в такой квартире представляется весьма проблематичной. Однако если кругом железо и бетон, в деревянном окружении точно легче дышится!

Фото: freshome.com

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