Фото: что это - современная квартира или баня советского времени?

Фото: freshome.com

Как пишет портал Kodu, в Лондоне архитекторами Amin Taha Architects построен необычный дом, квартира в котором отделана не просто деревом, а деревом, ничем не покрытым и ничем не обработанным: ни лака, ни краски, ни морилки.

Фото: freshome.com

Архитекторы уверены, что в таком доме намного теплее и уютнее. К тому же нетипичная архитектура делает его привлекательным и внешне. Жители больших городов ценят натуральные материалы и экологию, так как их общение с природой весьма ограниченно.

Фото: freshome.com

На первый взгляд, такой интерьер кажется незаконченным, и жизнь в такой квартире представляется весьма проблематичной. Однако если кругом железо и бетон, в деревянном окружении точно легче дышится!