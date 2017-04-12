КаПо не пустила связанных с исламскими экстремистами беженцев в Эстонию

Сотрудники КаПо вместе с представителями других госучреждений Эстонии опросили беженцев в Греции и Турции, чтобы оценить, могут ли они представлять опасность для Эстонии. Не все опрошенные лица прибыли в Эстонию, многим было отказано в перемещении сюда, а некоторые сами отказались сюда ехать, пишет КаПо в своем опубликованном сегодня ежегоднике.

Конкретные причинв отказа были различны, однако в основном он был обусловлен враньем опрошенных, радикальными фундаменталистскими убеждениями, которые не согласуются с эстонской правовой системой, и связями с экстремистскими группировками.

Несмотря на жесткий контроль, в Эстонию попали беженцы, которые сейчас не представляют угрозу для безопасности, однако совершили правонарушения. В том числе кражи, а также психическое или физическое насилие, которые неприемлемы в эстонском ценностном пространстве.

КаПо подчеркивает, что по-прежнему важна интеграция прибывших в Эстонию беженцев в местное общество. “Хотя интеграция и все, что с ней связано, - не задача КаПо, в объеме своей компетенции и права мы всегда помогаем отвечающим за это эстонским институтам, поскольку провал интеграции создает плодородную почву для радикализации”, - значится в ежегоднике КаПо.

КаПо констатирует, что никого невозможно проконтролировать до конца, и в Эстонию могут попасть лица, которые не нуждаются в защите и могут рано или поздно угрожать безопасности страны. Опыт Полиции безопасности и ее замечания в связи с лишением опасных лиц международной защиты и высылкой из страны показывают, что речь идет о сложном и ресурсоемком процессе. Учитывая сегодняшнюю ситуацию с безопасностью в Европе, КаПо усматривает необходимость в значительно более быстром и менее утомительном для государства процессуальном производстве.

В 2016 году в Эстонию на основании европейского плана миграции прибыли первые беженцы, к концу года их насчитывалось 89 человек.

Эстонию посещали представители террористических организаций

В последние годы КаПо обнаружила, что по разным, на данный момент не представляющих опасности причинам, Эстонию посещали лица, связанные или вероятно причастные к радикальным исламистским и террористическим организациям.

До сих пор в Эстонии бывают представители исламистских организаций, пропагандирующих фундаментальный ислам, которые пытаются распространять здесь присущую им трактовку ислама.

По большей части, эстонские мусульмане отнеслись к этим исламским миссионерам скептически, но некоторые, к сожалению, усмотрели в этой трактовке религии нечто близкое для себя.

КаПо отдельно отмечает с точки зрения активности в Эстонии саудовскую исламскую организацию Аль-Вакф Аль-Ислам, о которой шла речь и в прежних ежегодниках. Если в 2013 и 2014 годах интерес и деятельность группировки в Эстонии не были велики, то с 2015 года контакты связанных с группировкой лиц с эстонскими мусульманами вновь стали теснее. За временным спадом интереса группировки к Эстонии могло стоять в том числе то, что ее связали с распространением радикального ислама. Например, летом 2014 года деятельность группировки в связи с этим была запрещена в Косове.

Эстонская мусульманская община, как и прежде, остается по большей части миролюбивой. Но, по мнению КаПо, нельзя до конца исключать, что теракт совершит какой-нибудь одиночка, скрыто радикализировавшийся и ранее не попадавший в поле зрения эстонских правовых органов.

В других странах такие люди части отличались поведением с социальными отклонениями или душевными проблемами. Также нельзя исключать, что жители Эстонии могут вновь стать жертвами терроризма за рубежом.