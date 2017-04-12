Суд признал контрабандистов, работавших на ФСБ, виновными в заговоре против Эстонии

В прошлом году Полиция Безопасности задержала двух имевших двойное – эстонское и российское – гражданство мужчин, которых спецслужбы России завербовали для того, чтобы следить за эстонскими военными и сотрудниками Департамента полиции и погранохраны (PPA). Обоих суд признал виновными в заговоре против Эстонии.
Суд признал Артема Малышего, имеющего эстонское и российское гражданство, виновным в деятельности, направленной против Эстонии, и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы. ФСБ завербовала Малышева в 2011 году для скрытной работы с целью сбора информации о деятельности эстонских вооруженных сил и союзников, а также для слежки за передвижением техники. Также Малышев собирал информацию о пограничных кордонах и пунктах обслуживания Лыунаской префектуры PPA. За свою работу Малышев неоднократно получал от ФСБ денежные вознаграждения наличными.
Также имеющий двойное гражданство Алик Хучбаров приговорен к трем годам лишения свободы. ФСБ завербовала Хучбарова в 2012 году для скрытной работы с целью сбора информация о профессиональной деятельности сотрудников полиции на кордоне Пиуса, а также о лицах, входящих в круг общения эстонских полицейских. За свою работу Хучбаров также неоднократно получал от ФСБ денежные вознаграждения наличными.
По данным КаПо, российские разведчики и представитель спецслужб постоянно отслеживают деятельность военных и связанных с ними организаций.
Разведданные для политического и военного руководства России собирает Главное разведывательное управление (ГРУ), но такую же активную деятельность в этой области ведет и Федеральная служба безопасности (ФСБ). На самом деле все российские спецслужбы собирают информацию о НАТО. Их в широком смысле интересует внешняя политика и политика безопасности стран, планирование обороны, сотрудничество между странами по безопасности, а в узком, например, развитие вооруженных сил конкретных стран, оборонная промышленность, вооружение и применение новых мер. Более детально их интересуют Вооруженные силы Эстонии, Кайтселийт, размещенные в Эстонии войска союзников и проходящие тут учения, а также ключевые фигуры и персонал вооруженных сил.
В интересы российских спецслужб входит не только сбор информации, но и оказание влияния при принятии в Эстонии важных решений. Российская разведка и спецслужбы занимаются антиэстонской деятельностью влияния, в том числе, проводят психологические операции. Можно привести примеры других стран, до чего может дойти Кремль.
В связи с попыткой государственного переворота и планами свержения премьер-министра, правительство Черногории через Интерпол объявила в розыск двух граждан России, которые для осуществления своих планов завербовали сеть российских и сербских националистов. Их целью была дестабилизация порядка в Черногории, через которое пытались воспрепятствовать вступлению страны в НАТО.
Один из этих граждан ранее работал в российском диппредставительстве России в Польше заместителем военного атташе. Традиционно такие посты занимают представители ГРУ.
Кроме описанной секретной деятельности полиция безопасности и другие организации выявили фотографирование, съемку и полеты дронов над военными объектами или во время проведения учений. Учитывая ситуацию с безопасностью можно прогнозировать повторение таких инцидентов. Именно поэтому спецслужбы призывают людей быть смелее и информировать КаПо и вооруженные силы об описанных и подобных ситуациях.
Если ГРУ действует как на территории зарубежных стран, так и на территории Российской федерации, то основные методы работы ФСБ – вербовать агентов и помощников среди людей, которые посещают Россию. Сближение с людьми в России, как метод, известно еще со времен КГБ. На своей территории можно быстрее и проще определить возможную цель и завербовать ее. С другой стороны, офицеры ФСБ защищены от контрдействий со стороны спецслужб страны-родины вербуемого. При вербовке в другой стране есть шанс провалиться, в России такая опасной отсутствует.
ФСБ собирает об Эстонии разную информацию. Прежде всего, их интересует внешняя и внутренняя политики и боеспособность. Также обострено внимание к силовым структурам и их работникам. Таким образом, главной целью ФСБ являются эстонские госслужащие, журналисты и предприниматели.
ФСБ испытывает постоянный интерес к жителям приграничных районов, которые часто посещают Россию. Это является причиной, почему под серьезным контролем ФСБ находятся все иностранные граждане, посещающие Россию, которые из-за места своей работы, своих привычек или слабостей попали в орбиту интересов ФСБ и таким образом, стали потенциальными целями – естественно, на основании прежней обработки информации.
Работу ФСБ упрощает ситуация, если находящийся в России житель Эстонии нарушил закон, или у него возникли иные административные проблемы – возникшую ситуацию используют для сближения с человеком, давления на него и вербовки. Особо легкими целями становятся лица, совершившие преступление на территории РФ, которых для избежание наказания или, обещая его снизить, заставляют совершить преступление против Эстонии. КаПо советует всем, посещающим Россию людям быть особо внимательными и в случае возникновения проблем с властями России, тут же проинформировать об этом Полицию безопасности. На российской территории, при необходимости, жителям Эстонии помогает консул.