Суд признал контрабандистов, работавших на ФСБ, виновными в заговоре против Эстонии

Суд признал Артема Малышего, имеющего эстонское и российское гражданство, виновным в деятельности, направленной против Эстонии, и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы. ФСБ завербовала Малышева в 2011 году для скрытной работы с целью сбора информации о деятельности эстонских вооруженных сил и союзников, а также для слежки за передвижением техники. Также Малышев собирал информацию о пограничных кордонах и пунктах обслуживания Лыунаской префектуры PPA. За свою работу Малышев неоднократно получал от ФСБ денежные вознаграждения наличными.

Также имеющий двойное гражданство Алик Хучбаров приговорен к трем годам лишения свободы. ФСБ завербовала Хучбарова в 2012 году для скрытной работы с целью сбора информация о профессиональной деятельности сотрудников полиции на кордоне Пиуса, а также о лицах, входящих в круг общения эстонских полицейских. За свою работу Хучбаров также неоднократно получал от ФСБ денежные вознаграждения наличными.

По данным КаПо, российские разведчики и представитель спецслужб постоянно отслеживают деятельность военных и связанных с ними организаций.

Разведданные для политического и военного руководства России собирает Главное разведывательное управление (ГРУ), но такую же активную деятельность в этой области ведет и Федеральная служба безопасности (ФСБ). На самом деле все российские спецслужбы собирают информацию о НАТО. Их в широком смысле интересует внешняя политика и политика безопасности стран, планирование обороны, сотрудничество между странами по безопасности, а в узком, например, развитие вооруженных сил конкретных стран, оборонная промышленность, вооружение и применение новых мер. Более детально их интересуют Вооруженные силы Эстонии, Кайтселийт, размещенные в Эстонии войска союзников и проходящие тут учения, а также ключевые фигуры и персонал вооруженных сил.

В интересы российских спецслужб входит не только сбор информации, но и оказание влияния при принятии в Эстонии важных решений. Российская разведка и спецслужбы занимаются антиэстонской деятельностью влияния, в том числе, проводят психологические операции. Можно привести примеры других стран, до чего может дойти Кремль.

В связи с попыткой государственного переворота и планами свержения премьер-министра, правительство Черногории через Интерпол объявила в розыск двух граждан России, которые для осуществления своих планов завербовали сеть российских и сербских националистов. Их целью была дестабилизация порядка в Черногории, через которое пытались воспрепятствовать вступлению страны в НАТО.

Один из этих граждан ранее работал в российском диппредставительстве России в Польше заместителем военного атташе. Традиционно такие посты занимают представители ГРУ.

Кроме описанной секретной деятельности полиция безопасности и другие организации выявили фотографирование, съемку и полеты дронов над военными объектами или во время проведения учений. Учитывая ситуацию с безопасностью можно прогнозировать повторение таких инцидентов. Именно поэтому спецслужбы призывают людей быть смелее и информировать КаПо и вооруженные силы об описанных и подобных ситуациях.