Фото: Асад встречался с Марком Сирыком, которого обвиняли в организации апрельских событий

“Россия последовательно доставляла в Сирию тех, кто отстаивал ее интересы. В делегации наблюдателей, как они себя называют, среди прочих были известные и эстонской общественности Йохан Бэкманн и Марк Сирык”, - значится в подписи к фотографии, опубликованной в ежегоднике.

Родившийся в Таллинне в 1989 году Марк Сирык проходил в суде как один из организаторов бронзовой ночи в 2007 году. В том же году он стал комиссаром эстонского отделения российского молодежного движения “Наши”. Судебный процесс по делу об организации бронзовых ночей, по которому в качестве обвиняемых проходили Марк Сирык, Максим Рева, Дмитрий Кленский и Дмитрий Линтер, состоялся в Харьюском уездном суде. Дело кончилось оправдательным приговором для всех четверых, когда Госсуд отказался в июле 2009 года принимать жалобу Госпрокуратуры.

Эркки Йохан Бэкманн является финским общественным деятелем, криминологом и публицистом. Он также стал автором книги о бронзовом солдате, в которой критикуется эстонская политика «Pronssisoturi: Viron patsaskiistan tausta ja sisältö» (“Бронзовый солдат: его история и суть”).

Бэкман неоднократно выступал с направленными против Эстонии призывами, обвинял тех, кто осуждает депортации, в фальсификации истории и оправдывал советские репрессии. Он также сотрудничал с движением “Наши” и “Ночным дозором”. Бэкман вместе с Петри Крохни, Леэной Хиетаненом и другими входит в Финский антифашистский комитет, который утверждает, что в Эстонии существует “фашистский режим апартеида”. 26 апреля 2009 года Бэкманн был задержан в Таллиннском порту и выслан из страны, поскольку в отношении него министром внутренних дел Юри Пихлом был установлен запрет на въезд.