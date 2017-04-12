До и после: пять полезных советов, как правильно и красиво превратить старую мебель в новую

Чтобы покрашенная вами мебель выглядела красиво, прочитайте эти пять полезных совета от портала Kodu и возьмите их на вооружение.

1. Дружим с наждачной бумагой

На многих мастер-классах утверждается, что проходить перед покраской поверхность наждачной бумагой не обязательно. Тем не менее на ошкуренную поверхность краска ложится лучше и держится прочнее. Только не перестарайтесь: не поцарапайте поверхность.

2. Протираем и даже моем

Перед тем как начать красить мебель, убедитесь, что она чистая. Очистите ее от пыли и, если требуется, протрите влажной тряпкой.

3. Грунтуем

Грунтовать нужно любую мебель, даже если она сделана из ламината. Если вы не можете выбрать грунтовку в магазине самостоятельно, обратитесь в консультанту в отделе красок. Грунтовку наносят на мебель валиком, кистью пользуются в труднодоступных местах. Когда грунтовка высохнет, поверхность шлифуют и затем очищают от шлифовальной пыли.

4. И наконец красим!

Хотя многие считают, что мебель очень хорошо красить кистью, это не совсем верно. Краска должна быть нанесена тремя тонкими слоями и непременно валиком. Хорошо подходит для покраски мебели латексная краска. Каждый слой нужно просушивать в течение шести, а то и восьми часов, затем шлифовать тонкой наждачной бумагой, чтобы удалить заусенцы и неровности.

5. Бережем краску и свой труд

Если вы благополучно покрасили мебель, не думайте, что этим все и кончилось. Чтобы краска дольше держалась, ее следует покрыть лаком или воском.