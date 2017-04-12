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Скромненько, но со вкусом: коттедж в английском стиле

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Фото: pufikhomes.com

Только взгляните на этот сказочный домик в лесу, который можно снять для романтического отпуска вдвоем с любимой или для медового месяца!

Этот очаровательный аутентичный загородный коттедж с соломенной крышей и традиционным кирпичным фасадом находится в живописной английской глубинке, рассказывает Pufikhomes.com.

Просторный луг и лесистая местность окружают дом, придавая ему уединенный и романтический облик.

Фото: pufikhomes.com

Дровяная печь на кухне обеспечивает всю горячую воду и отопление, также в гостиной и спальне есть открытые камины для дополнительного тепла и уюта. Мечта!

Фото: pufikhomes.com

Про наем этой прелести мы вполне серьезно: в последнее время туристы предпочитают бронировать не номера в гостинице, а уютные домики, виллы и даже замки. Иногда выходит дешевле, чем в отеле.

Все фотографии смотрим ЗДЕСЬ.

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