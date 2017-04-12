Пассажир, которого насильно выволокли из самолета, оказался врачом, продававшим лекарства в обмен на секс

Доктор Дэвид Дао из Элизабеттауна подтвердил, что это он изображен на видео, вызвавшем шквал возмущения в социальных сетях. Он добавил, что до сих пор находится в больнице Чикаго, где ему оказывают помощь после полученных повреждений и травм, передает New York Post.

Дао нанял двух очень хороших адвокатов в Чикаго, которые будут его защищать в борьбе против авиакомпании. Один из адвокатов специализируется по преступлениям против личности, второй - по жалобам, связанным с управлением бизнесом.

В заявлении адвокатов говорится, что семья Дао благодарна всем людям, которые молились за них, беспокоились и выражали свою поддержку. "Сейчас мы концентрируемся на лечении и выздоровлении доктора Дао", - говорится в письме.

При этом в 2005 году Дэвид Дао и сам остался без врачебной лицензии. Его обвинили в продаже Викодина, который может выдаваться строго по рецепту, и других наркотических веществ пациенту Брайену Кейсу, которого Дао позднее назначил руководителем своего офиса.

Мужчины неоднократно встречались в мотелях. Дао каждый раз платил Кейсу примерно 200 долларов и к тому же выписывал ему лекарства, которые можно выдавать только по рецепту. В день задержания Дао вместе с Кейсом засняли в очередном мотеле. На записи в том числе виден сам врач без рубашки и с расстегнутой ширинкой. Присяжные заседатели хотели, чтобы Дао посадили за решетку на два года, однако судья приговорил его к пятилетнему испытательному сроку, и врача отправили в принудительный отпуск.

В 2005 году мужчина решил добровольно отказаться от разрешения на врачебную деятельность, но в 2015 году вновь получил лицензию.

И до этого случая Дао не был на хорошем счету. Местный медицинский совет из-за некорректного поведения Дао предписал ему пройти дополнительную проверку здоровья и пройти терапию по управлению гневом.