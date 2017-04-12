Более 40 процентов жителей Эстонии считают, что с прибытием войск НАТО риск войны с Россией увеличился

«Результаты опроса показывают, что население оценивает размещение в Эстонии вооруженных сил из других стран НАТО иначе, чем многие эстонские политики, которые на словах очень заботятся о национальной безопасности. Большинство респондентов полагает, что эти действия либо увеличат риск войны с Россией, либо большого значения для эстонско-российских отношений иметь не будут. Некоторые респонденты, возможно, посчитали, что еще больше испортить эти отношения уже невозможно», - пояснила Тоом.

По сравнению с другими регионами, в Центральной Эстонии заметно больше тех, кто считает, что риск войны с Россией возрос из-за прибытия дополнительного контингента НАТО; такого же мнения придерживается каждый второй опрошенный житель приграничной Нарвы. В Кохтла-Ярве, Нарве и Вильянди нет респондентов, которые считают, что с прибытием натовцев риск войны с Россией уменьшился.

«Особенно интересным является тот факт, что доля пессимистов среди эстонцев и неэстонцев оказалось одинаковой - по 41%. Таким образом, эти данные нельзя отнести на счет иностранной пропаганды или недостаточного информирования», - отметила Тоом.

В рамках исследования по репрезентативной выборке в феврале 2017 года опросили 1002 человека по всей Эстонии. Данные опроса будут представлены Яной Тоом.

Презентация социологического исследования «Международные отношения» состоится 13 апреля в 12 часов в Купольном зале Национальной библиотеки (Таллинн, ул. Тынисмяги, 2). В дискуссии примут участие Индрек Таранд, депутат Европарламента от Эстонии, фракция Зеленых, Юри Мыйз, предприниматель и политик, Райво Ветик, профессор сравнительной политологии Таллиннского университета.