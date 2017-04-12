Гендиректор КаПо: интерес России к оборонной сфере Эстонии становится все более интенсивным

По словам Синисалу, в 2016 году на всех уровнях как в Эстонии, так и во всем мире стало ясно, что взрывоподобное развитие социальных сетей сопровождается влиянием, предвидеть которое в полном объеме ранее было невозможно. «Более того - натиск ложных утверждений и вводящей в заблуждение информации заставляет нас во многом считать, что мы достигли этапа постдостоверности, то есть времени аргументов без оснований», - отметил Синисалу, присовокупив, что жители Эстонии уже продолжительное время сталкиваются с извращением правды.

«Нет конца истории с манипуляциями, и мы не живем „в конце истории“. Западная демократия и мирное устройство жизни не для всех являются само собой разумеющимся и желанным развитием общества. Посмотрим вновь и вновь на попытки расколоть наше общество. В некоторых случаях прилагаются тактические усилия. Целенаправленные действия Кремля по оказанию влияния в последний раз кульминировали 10 лет назад в мае 2006 года и в апреле 2007 года, когда в общественных местах Таллинна и Ида-Вирумаа имели места нападения на полицию и мародерство. Общество Эстонии получило тогда достаточные уроки», - аргументировал Синисалу.

Руководитель Полиции безопасности привел в пример то, что государственные тайны являются тайнами государства, хотя некоторые люди и не понимают этого и трактуют их как личное достояние. «Намеренное отрицание требований к сохранению государственной тайны, в том числе и после ухода с работы, влечет за собой уголовное наказание. Расследование этих преступлений помогает предупреждению госизмен», - отметил Синисалу.

По его словам, российские спецслужбы продолжают вести шпионаж против Эстонии. «Мы видим, как к разведке привлекаются так называемые простые люди, однако преступники вербуются и для секретного сотрудничества. Мы сегодня приводим достойные сожаления примеры того, как некоторые люди стали выполнять направленные против Эстонии задания российских спецслужб. Мы этим случаям противодействовали, и в сотрудничестве с прокуратурой преступники отданы под суд», - сказал Синисалу.

Все более и более интенсивно проявляется интерес России к оборонной сфере. «Крупное присутствие союзников НАТО в Балтийских странах и Польше претит России. И это Россия демонстрирует и на словах, и на деле, пытаясь представить странам НАТО союзников настолько неприятно, насколько это возможно. Для служб безопасности Эстонии это значит увеличение объема работы, хотя тут крупным фактором является лучшая защищенность и стабильность», - отметил Синисалу.

Опасность терроризма в Эстонии по-прежнему остается низкой, подтверждает полиция безопасности. «В то же время за минувший год ознаменовался для Эстонии и печальными фактами: двое наших граждан погибли в терактах за рубежом. Сторонники терроризма осуждены судом, и мы впервые выдали Украине подозреваемых в терроризме граждан Эстонии», - сказал Синисалу.