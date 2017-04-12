Проститутка в Хельсинки, мать семейства в Эстонии

Их выбор: работать в Эстонии за маленькую зарплату, а в выходные подрабатывать в Финляндии, или вообще отказаться от нищего существования на родине и переехать на ПМЖ в соседнюю страну. Там женщина может днем работать, например, в прачечной, а ночью торговать собой. Правда, этнических эстонцев среди хельсинских проституток мало, большую часть составляют эстонские русские.

По словам руководителя недоходного объединения Pro-tukipiste, помогающего проституткам в районе Хельсинки, Мины Хуовинен, у значительной части работающих в Эстонии проституток есть проблемы с наркотиками, однако, среди работающих в Хельсинки эстонок и эстонских русских серьезных наркозависимых замечено не было: «Обычно они не употребляют наркотики».

За легализацию

Pro-tukipiste занимается защитой прав как работников секс-индустрии, так и жертв торговли людьми, а также предлагает им социальные услуги и услуги в области здравоохранения в Хельсинки, Тампере и Турку. Организация чувствует себя уверенной среди проституток и, например, не поддерживает криминализацию покупки секса, как это произошло в Швеции. Все это просто уведет бизнес в еще большее подполье. «Впрочем, и сами проститутки считают, что криминализация покупки секса не защитит их прав, а напротив, таким образом, им будут мешать заниматься работой, - сказала Хуовинен. – Если мы хотим облегчить им жизнь, нам нужно легализовать платный секс при помощи разумных законов. Это снизит уязвимость работников секс-индустрии».

В прошлом году 12 процентов прошедших через три конторы организации проституток были из Эстонии, большая часть из них эстонские русские. Это люди, которые раскрыли страну своего происхождения. 42 процента были из России, с Украины, из Белоруссии и других бывших союзных республик, но большая часть все же из России. Таким образом, русские по-прежнему составляют большую часть финских проституток, поскольку финок среди клиентов Pro-tukipiste было всего 15 процентов. Кроме того, в финской секс-индустрии представлены тайки (11 процентов) и нигерийки (16 процентов) – последних больше всего среди жертв торговли людьми.

Естественно, сегодняшнюю ситуацию нельзя сравнить с 1990-ми годами, когда в проститутки в Финляндии в большинстве своем шли женщины из бывшего Советского союза, а иногда и мужчины, остальными были финны. Сейчас в Хельсинки и в других финских городах проституция более многонациональна.

Свободный выбор

И хотя среди теоретиков проституции достаточно тех, по мнению которых проституток следовало бы считать жертвами сексуальной эксплуатации, для Pro-tukipiste жизнь состоит не только из белого и черного цветов. Жертвы торговли людьми и организованной преступности среди финских проституток, на самом деле, составляют лишь малую часть. Посредничество запрещено по обе стороны залива, но разрешена покупка секса непосредственно у проституток. Хуовинен признала, что большая часть работающих в Финляндии проституток считают это своей работой, их скорее унижает, когда к ним относятся, как к жертвам.