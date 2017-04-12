Путин: при Обаме было лучше

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», – отметил Путин в интервью телеканалу «Мир», отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что российско-американские отношения при Трампе стали еще хуже, чем при предыдущем президенте США.

Ранее президент РФ назвал явным нарушением международного права ракетный удар США по сирийской авиабазе Шайрат. "Доказательств того, что самолет с химическими боеприпасами взлетел с этого аэродрома, США не представили, а союзники кивают, как китайские болванчики", - возмутился он.