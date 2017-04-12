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Путин: при Обаме было лучше

"Интерфакс"
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Владимир Путин. | ФОТО: Artjom Korotajev/TASS/Scanpix

Российско-американские отношения при президенте США Дональде Трампе ухудшились. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», – отметил Путин в интервью телеканалу «Мир», отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что российско-американские отношения при Трампе стали еще хуже, чем при предыдущем президенте США.

Ранее президент РФ назвал явным нарушением международного права ракетный удар США по сирийской авиабазе Шайрат. "Доказательств того, что самолет с химическими боеприпасами взлетел с этого аэродрома, США не представили, а союзники кивают, как китайские болванчики", - возмутился он.

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