Нет в ежегоднике КаПо и упоминания о том, что договор о дружбе между Нарвой и Кингисеппом, подписанный 6 мая (год подписания не указан), несет угрозу безопасности Эстонии или расценивается, как пропаганда. Есть только фотография, взятая с сайта города Кингисепп.

Примечательно, что на фотографии Тармо Таммисте запечатлен с Георгиевской лентой на лацкане пиджака.