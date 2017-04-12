Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
12 апреля 2017 г., 12:28
Фотография подписания договора о дружбе между Нарвой и российским городом Кингисеппом попала в свежий выпуск ежегодника Полиции безопасности (КаПо). Она иллюстрирует раздел о пропагандистских проектах Москвы, при этом нигде в тексте мэр Нарвы Тармо Таммисте не упоминается, передает Rus.ERR.
Нет в ежегоднике КаПо и упоминания о том, что договор о дружбе между Нарвой и Кингисеппом, подписанный 6 мая (год подписания не указан), несет угрозу безопасности Эстонии или расценивается, как пропаганда. Есть только фотография, взятая с сайта города Кингисепп.
Примечательно, что на фотографии Тармо Таммисте запечатлен с Георгиевской лентой на лацкане пиджака.