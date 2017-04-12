Полиция безопасности впервые задержала в Эстонии агента ГРУ

Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающего наказание за действия без применения силы, направленные против независимости и территориальной целостности Эстонии.

По словам Синисалу, говорить подробно об этом случае пока нельзя: «Если дело дойдет до нужно стадии, мы сможем предоставить общественности больше информации».

Сегодня Полиция безопасности представила общественности очередной ежегодный отчет о своей деятельности в 2016 году.