Полиция безопасности впервые задержала в Эстонии агента ГРУ
Галерея с презентации ежегодника КаПо
12 апреля 2017 г., 12:34
9 января работники КаПо задержали в Эстонии гражданина России, работавшего на российскую военную разведку ГРУ. Генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу сказал Postimees, что это первый раз, когда КаПо удалось поймать агента ГРУ.
Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающего наказание за действия без применения силы, направленные против независимости и территориальной целостности Эстонии.
По словам Синисалу, говорить подробно об этом случае пока нельзя: «Если дело дойдет до нужно стадии, мы сможем предоставить общественности больше информации».
Сегодня Полиция безопасности представила общественности очередной ежегодный отчет о своей деятельности в 2016 году.