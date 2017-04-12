В Эстонии готовятся к усилению кибератак из России

"Киберугрозы могут возрасти в 2017 году в связи с председательством Эстонии в Совете Европейского союза во второй половине года и прибытием союзников по НАТО", - говорится в обнародованном в среду ежегоднике КАПО за 2016 год.

При этом не исключается, что кибератаки могут проводить спецслужбы восточного соседа совместно с преступными группировками хакеров.

"Особенно опасными следует считать симбиоз спецслужб некоторых недружественных государств с киберпреступниками, который в отдельных случаях обретает характер преступных группировок. Конкретнее говоря, спорадическая неразличимость спецслужб России от киберпреступников представляет собой уникальную интеграцию криминальных и государственных структур", - делает вывод КАПО.

По данным контрразведки, спецслужбы и киберпреступники России используют зачастую одни и те же вредоносные программы и работают в интересах друг друга.

Подобная деятельность особенно опасна для критически важной инфраструктуры, так как зачастую эти группировки занимаются как саботажем, разведкой, так и получением незаконных доходов, считает КАПО.