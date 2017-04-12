Что происходит сейчас на перегретом рынке недвижимости

Оказывается - нет. На таллиннском квартирном рынке, несмотря на активность, количество сделок сократилось. Столичный собственник квартиры, судя по свежему обзору, который представило порталу Kodu бюро недвижимости Center Kinnisvara, весьма благополучен в финансовом отношении.

«Рыночная стоимость средней таллиннской квартиры за 12 месяцев выросла на 6216 евро, что увеличило доходы собственников квартир на 500 евро в месяц», - объяснил руководитель бюро Кристьян Айрер.

В марте в Таллинне было совершено 1009 сделок купли-продажи квартирной собственности, что наполовину больше, чем в феврале. В то же время цена квадратного метра упала до 1677 евро. «Это говорит о колебаниях на рынке, а не о буме. Желание продавцов избавиться от своих квартир вызвало возбуждение среди покупателей», - сказал Айрер.

Только в одном Ласнамяэ было продано более 300 квартир, что более чем в два раза, чем в феврале.

В марте средняя цена на квартиры от хозяина, продаваемых через бюро недвижимости, упала до 93 167 евро, средняя же рыночная стоимость всех квартир в Таллинне составила в марте 86 870 евро. Эта шеститысячная разница говорит об успешности сделок с более дорогой квартирной собственностью.