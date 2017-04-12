В Германии переиздадут учебники, в которые попала карта «российского» Крыма

В заявлении сказано, что TELC сожалеет об ошибке и просит не считать эту карту «политическим заявлением». Компания собирается «немедленно переиздать» учебные пособия и «заменить карту».

Речь идет об учебниках новой серии «Просто хорошо! Немецкий для интеграции» (Einfach gut! Deutsch für die Integration), разработанных TELC для интеграционных курсов, призванных подготовить мигрантов к жизни в ФРГ. Карта с Крымом, окрашенным в цвета России, напечатана в пособиях уровня знания языка B1.1 и B1.2. Первый тираж пособий вышел в июле 2016 года.

В заявлении TELC сказано, что фирма приобрела карту с «российским» Крымом у агентства Fotolia. Это один из мировых лидеров на рынке цифровых изображений, которым владеет американская корпорация Adobe, отмечает DW.

«Fotolia работает как торговая площадка для изображений», - рассказал журналистам сотрудник компании. В базе данных компании - десятки миллионов изображений, которые проверяются частично автоматически, а частично вручную. При этом проверка касается только технических параметров, например, разрешения и отсутствия запрещенных изображений, в частности, порнографии. За точность границ на картах фирма не отвечает.

После сообщений о неправильной карте Крыма Fotolia удалила ее из своей базы данных и сообщила об этом непосредственному автору - малоизвестной берлинской фирме Kartox JM. DW отмечает, что у нее нет ни собственного сайта, ни корпоративного электронного адреса.

Тем не менее, ее изображениями пользуются для оформления своих сайтов немало компаний - газеты, банки, промышленные фирмы. Журналисты изучили изображения Kartox JM в базе данных Fotolia и нашли еще две карты, на которых Крым был окрашен в российские цвета.

Кроме того, выяснилось, что на заглавной фотографии Kartox JM в соцсети Twitter тоже была карта с Крымом в цветах российского флага. Однако после того, как компании указали на этот факт, изображение было удалено.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года на основании референдума, проведенного на полуострове после Евромайдана на Украине. В референдуме приняли участие более 80% граждан, имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Киев отказался признавать итоги голосования. На Западе, в том числе и в Германии, присоединение Крыма сочли аннексией. Несмотря на это, в разных странах мира стали появляться карты, на которых полуостров изображен в цветах российского флага.

Так, в 2015 году Министерство образования и науки Казахстана было вынуждено внести корректировки в школьные учебники, возмутившие Украину тем, что Крым в них был назван территорией России.

В том же году в Латвии заприметили глобусы с Крымом в составе России и решили изъять их из продажи. Летом 2015 года в микроблоге прокуратуры Нидерландов была опубликована инфографика крушения малайзийского Boeing с картой Украины, на которой отсутствовал Крымский полуостров.