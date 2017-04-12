Фото: огромную российскую торпеду выбросило на берег моря

В воскресенье вечером на берегу моря был обнаружен цилиндр длинною в 4 метра. До литовско-российской границы примерно один километр, поэтому появились предположения, что это может быть торпедой с военных учений РФ, сообщает Rus.TVnet со ссылкой на литовский портал 15min.

Также на красно-зеленой торпеде видны надписи на русском языке. Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.