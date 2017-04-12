Медики начинают готовиться к забастовке

Три профсоюза работников здравоохранения в среду днем созывают забастовочный комитет, поскольку правительство не приняло принципиальных решений об увеличении финансирования здравоохранения, сообщает Postimees.
"Согласно данному работникам здравоохранения обещанию, правительство должно было принять решения об увеличении финансирования не позднее вчерашнего дня", - сказала представитель Союза врачей Катрин Рехемаа. Поскольку этого не произошло, в среду днем соберется забастовочный комитет, который огласит свое решение к 17 часам.
В понедельник и вторник правительство обсуждало в том числе и вопрос о финансировании здравоохранения, однако конкретных решений не последовало.
Забастовочный комитет созывают Союз врачей Эстонии, Профсоюз работников здравоохранения и Союз медсестер.