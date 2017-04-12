Медики начинают готовиться к забастовке

"Согласно данному работникам здравоохранения обещанию, правительство должно было принять решения об увеличении финансирования не позднее вчерашнего дня", - сказала представитель Союза врачей Катрин Рехемаа. Поскольку этого не произошло, в среду днем соберется забастовочный комитет, который огласит свое решение к 17 часам.

В понедельник и вторник правительство обсуждало в том числе и вопрос о финансировании здравоохранения, однако конкретных решений не последовало.

Забастовочный комитет созывают Союз врачей Эстонии, Профсоюз работников здравоохранения и Союз медсестер.