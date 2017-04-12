ДТП с тремя погибшими в Ида-Вирумаа: обвиняемый предстанет перед судом

Согласно обвинению, 30 июля прошлого года в 20:59 на 125-м километре шоссе Таллинн-Нарва находившийся за рулем Пийм, поворачивая направо при выезде на главную дорогу с заправки Olerex в Азери, потерял управление над автомобилем. Заднюю часть BMW вынесло на встречную полосу, в результате чего автомобиль столкнулся с двигающимся по направлению от Нарвы пассажирским автобусом, пишет Rus.err.

В результате аварии два пассажира BMW — 20-летняя девушка и 21-летний мужчина — погибли на месте. Водителя BMW и еще одну пассажирку — 21-летнюю девушку — доставили в больницу, где девушка скончалась из-за полученных травм.

Вируская окружная прокуратура предъявила Яану Пийму обвинение в нарушении правил дорожного движения при управлении моторным средством, из-за чего по неосторожности была причинена смерть двум и более лицам. Если вина будет доказана, то Пийму грозит лишение свободы на срок от трех до 12 лет.

Досудебное расследование проводила Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.

Яан Пийм ранее наказывался и в уголовном, и в административном порядке, в последний раз он был наказан административно в июне 2016 года за нарушение правил дорожного движения, которое спровоцировало создание опасной ситуации на дороге.