Кто настоящий Рахмат Акилов? Стокгольмский террорист присвоил чужое имя

По данным СМИ, шведский суд в 2014 году отказал подозреваемому в виде на жительство, а после того, как была подана апелляция, еще раз подтвердил решение. В материалах этих заседаний мужчина числится под именем Рахмантжон Курбонов, год его рождения также не совпадает с указанным в документах на имя Рахмата Акилова.

Кроме того, документы на имя Рахмата Акилова могли использовать несколько человек.

По данным налогового департамента Швеции, годовой доход 39-летнего Рахмата Акилова в 2015 году, так же как и в 2016 составлял 500 000 шведских крон (~52 153 евро). Почти 160 000 крон (~16 689 евро) от всей суммы составляла зарплата, полученная им в фирме по борьбе с вредителями. Остальные деньги он заработал в отеле Scandic.

Однако представитель сети отелей Scandic сообщила, что работавший у них недавно Рахмат Акилов - вовсе не тот, кого полиция подозревает в совершении теракта в Стокгольме.

"Мужчина на фотографиях, опубликованных после теракта, - не тот, кто работал у нас", - сказала пресс-секретарь сети отелей Хейди Волд в интервью SVT.

По ее словам, спустя какое-то время после найма работника у руководства отеля появились сомнения в том, что у Акилова есть разрешение на работу в Швеции. Трудовой договор с ним прекратили в январе 2017 года, потому что он не смог удовлетворительным образом удостоверить свою личность, отметила Волд.

"Мы сообщили об этом в полицию. У них была та же информация", - сказала она.

7 апреля в центре Стокгольма грузовик наехал на людей на пешеходной улице Дроттнинггатан. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 получили травмы разной степени тяжести. Власти задержали подозреваемого в совершении теракта - как указывалось в первоначальной информации, гражданина Узбекистана Рахмата Акилова 39 лет.