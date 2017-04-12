Полезно знать: где лучше установить Wi-Fi роутер в квартире

«Засунуть роутер куда-нибудь подальше, в укромный уголок, – а этим грешат многие пользователи – не лучшая идея. Ведь сигнал внутри зданий распространяется по-разному, в зависимости от использованных строительных материалов. Так, металл и бетон являются существенным препятствием для прохождения Wi-Fi-сигнала», – говорит Танель Сарри. Размещая роутер, всегда следует помнить о законах физики, добавляет директор радиосети Tele2 и дает несколько полезных советов о том, как улучшить качество Wi-Fi в вашем доме.

1. Установите роутер в центре дома или квартиры. Если он будет стоять в каком-то угловом помещении, стены и другие препятствия могут ослабить его сигнал. Иными словами, чем дальше от роутера, тем больше вероятность появления т.н. слепых зон, куда сигнал может просто не пробиться. В случае размещения устройства в центре жилища Wi-Fi-сеть будет равномерно покрывать всю площадь. Идеальный вариант – когда роутер непосредственно виден с рабочего места.

2. Не загораживайте роутер металлическими предметами. Кухня, где полно вещей и оборудования из металла, – не самое лучшее место для роутера, ведь металл очень сильно рассеивает энергию электромагнитного поля.

3. Подальше от бетонных и каменных стен. Если роутер с двух сторон огражден бетонными или кирпичными стенами, то сигнал может не дойти до самых отдаленных помещений дома. Все материалы в какой-то мере отражают или поглощают сигнал. Последнее в первую очередь относится к бетону. По сравнению со стенами, потолки и пол – обычно меньшее препятствие.

4. Не ставьте роутер рядом с микроволновкой. Микроволновые печи работают примерно на той же частоте, что и беспроводные роутеры, поэтому любое, даже малейшее излучение от печи может нарушить сигнал.

5. Чем выше, тем лучше. Роутер распространяет свой сигнал вниз и в стороны. Поэтому имеет смысл поставить его куда-нибудь повыше – на книжную полку или, просто закрепив на стене. Особенно хороший эффект достигается в двухэтажном доме, когда вы хотите иметь хорошее Wi-Fi-соединение на всех этажах.

6. Если антенну направить вверх, улучшится сигнал в горизонтальном направлении, если в сторону – в вертикальном. Так, в многоэтажном доме наклон антенны в сторону усилит сигнал на верхних этажах, а вертикальное положение антенны улучшит прием сигнала по горизонтали. Если роутер оснащен двумя антеннами, целесообразно одну из них установить вертикально, а другую – горизонтально, решив сразу две задачи. Если же у роутера вообще нет антенны, проследите, чтобы он стоял правильно, т.е. устройство вертикального типа не должно лежать на боку.

«Есть и специальные мобильные приложения – например, Ekahau HeatMapper и NetSpot, – которые позволяют получить представление о распространении Wi-Fi-сигнала в доме и найти лучшее место для роутера», – напоминает Сарри и добавляет, что с их помощью можно существенно повысить качество домашнего интернета.